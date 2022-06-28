Финский производитель шин Nokian Tyres остановит завод в РФ

Совет директоров Nokian Tyres принял решение покинуть российский рынок и остановить крупнейшее предприятие во Всеволожске. На нем производят 80% всей продукции компании.

Компания Nokian Tyres покидает российский рынок. Финский производитель шин прекратит продажу своей продукции в РФ, а также закроет крупное предприятие во Всеволожске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Решение о "контролируемом выходе" с российского рынка принял совет директоров компании. Работу во время войны в Украине и в условиях санкций признали нецелесообразной.

[ + – ] Завод во Всеволожске выпускал 80% всех шин Nokian Tyres Фото: drive2.ru

"В последние месяцы мы стали свидетелями шокирующих событий в Украине. Мы с большой грустью следим за ситуацией и вместе со всем международным сообществом безоговорочно осуждаем войну, которая причинила невыразимые страдания многим", — заявил СЕО Nokian Tyres Юкка Моисио.

Было решено полностью перестроить стратегию Nokian Tyres и отказаться от присутствия в России. Отмечается, что во втором квартале нынешнего года активы Nokian Tyres в РФ обесценились с 700 до 400 млн. евро.

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Nokian Tyres присутствует на российском рынке с 2005 года. Завод во Всеволожске является крупнейшей производственной площадкой бренда – в 2021 году там выпустили 80% всех шин Nokian. Все 1600 сотрудников Nokian Tyres в России будут сокращены. Чтобы компенсировать остановку завода, планируется нарастить производство на предприятиях в Финляндии и США.

Nokian Tyres – последняя крупная шинная компания, покинувшая российский рынок. Ранее свои заводы в РФ уже остановили Bridgestone, Continental и Michelin. С весны в России ощущается дефицит качественных покрышек.

Также Фокус сообщал, что владельцам новых Lada запретили выезжать на авто за пределы России.