Выгодная схема: в Киеве пенсионер МВД перепродавал арендованные машины
За кражу 16 автомобилей суд приговорил киевлянина к девяти годам лишения свободы.
Живущий в Киеве пенсионер МВД украл 16 автомобилей, сообщает Киевская городская прокуратура. Киевлянин использовал простую схему. Он арендовал машину, платил за первый месяц аренды, затем перебивал номера кузова и агрегатов и перепродавал автомобиль, используя поддельные документы. Некоторые машины разбирали на запчасти.
"В ходе досудебного расследования правоохранители установили 16 фактов незаконного завладения транспортными средствами разных моделей. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 1,4 млн грн", — подчеркнули в прокуратуре.
Дарницкий районный суд Киева признал киевлянина виновным в незаконном завладении транспортными средствами и подлоге документов по ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. За совершение этих преступлений его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале июня суд приговорил к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Следствие утверждает, что бывший чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за помощь в оформлении документов на земельный участок, который считается памятником культуры и охраняется законом.
Весной Национальный банк Украины предупредил украинцев о новых видах мошенничества в военное время. Наиболее распространенных схем, которые используют мошенники, четыре:
- предлагают помощь в эвакуации, берут предоплату на карту и исчезают;
- переселенцам предлагают квартиры, берут предоплату и затем отключают телефон;
- публикуют фейковые объявления о сборе средств на лечение детей, которые якобы пострадали от войны;
- создают фишинговые сайты, которые похожи на реальные ресурсы благотворительных фондов, поддерживающих ВСУ.
Ранее МВД сообщало, что после полномасштабного вторжения России в Украине существенно изменилась картина преступности: на первый план вышли мародерство, мошенничество и угоны автомобилей.