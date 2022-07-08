Выгодная схема: в Киеве пенсионер МВД перепродавал арендованные машины

За кражу 16 автомобилей суд приговорил киевлянина к девяти годам лишения свободы.

Живущий в Киеве пенсионер МВД украл 16 автомобилей, сообщает Киевская городская прокуратура. Киевлянин использовал простую схему. Он арендовал машину, платил за первый месяц аренды, затем перебивал номера кузова и агрегатов и перепродавал автомобиль, используя поддельные документы. Некоторые машины разбирали на запчасти.

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"В ходе досудебного расследования правоохранители установили 16 фактов незаконного завладения транспортными средствами разных моделей. Потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 1,4 млн грн", — подчеркнули в прокуратуре.

Дарницкий районный суд Киева признал киевлянина виновным в незаконном завладении транспортными средствами и подлоге документов по ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины. За совершение этих преступлений его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале июня суд приговорил к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Следствие утверждает, что бывший чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за помощь в оформлении документов на земельный участок, который считается памятником культуры и охраняется законом.

Весной Национальный банк Украины предупредил украинцев о новых видах мошенничества в военное время. Наиболее распространенных схем, которые используют мошенники, четыре:

предлагают помощь в эвакуации, берут предоплату на карту и исчезают;

переселенцам предлагают квартиры, берут предоплату и затем отключают телефон;

публикуют фейковые объявления о сборе средств на лечение детей, которые якобы пострадали от войны;

создают фишинговые сайты, которые похожи на реальные ресурсы благотворительных фондов, поддерживающих ВСУ.

Ранее МВД сообщало, что после полномасштабного вторжения России в Украине существенно изменилась картина преступности: на первый план вышли мародерство, мошенничество и угоны автомобилей.