Мародерство и угоны авто: МВД Украины назвало самые частые преступления в военное время

В первые дни полномасштабной войны полицейские пресекали грабежи ювелирных лавок и автосалоны. Желание мародерствовать упало, когда за эти преступления увеличили тюремный срок до 15 лет.

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После полномасштабного вторжения России в Украину существенно изменилась картина преступности. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил первый замглавы Министерства внутренних дел Украины (МВД) Евгений Енин.

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Чиновник отметил уменьшение "традиционной" преступности, на первый план вышли мародерство, мошенничество и угоны автомобилей. В первые дни войны на территории почти всей страны полиция столкнулись с попытками групп молодых людей грабить ювелирные лавки и автосалоны.

"Когда они увидели, что полиция готова применять оружие для того, чтобы прекратить беспорядок, желание совершать такие преступления очень быстро утихло. Сейчас мы сталкиваемся с ростом преступлений, связанных с применением оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более актуальной", – заметил Енин.

[ + – ] Общее количество преступлений в Украине, по словам Енина, значительно снизилось

Общее количество преступлений в Украине значительно снизилось. По некоторым видам уменьшение доходит до 50% и более.

Решение Верховной Рады Украины повысить ответственность за имущественные преступления при военном положении сыграло немаловажную роль, подчеркнул замминистра.

"Можно получить до 10-15 лет заключения. Во-вторых, дало результат введение комендантского часа и патрулей", — заключил он.

Напомним, что российские военные отправили 58 тонн посылок с награбленным в Украине. Кто-то умудрился отправить на родину беспилотник "Орлан". Больше всего грузов отправляли в город Валуйки Белгородской области, который находится в 20 км от "ЛНР".

Оккупанты угнали и вывезли из Украины десятки автомобилей, в том числе и раритетные, коллекционные модели. К примеру, в Харьковской области захватчики украли коллекцию автомобилей ГАЗ, машины отреставрировали до идеального состояния.