Мародерство та викрадення авто: МВС України назвало найчастіші злочини у воєнний час

У перші дні повномасштабної війни поліцейські припиняли пограбування ювелірних крамниць і автосалонів. Бажання мародерства впало, коли за ці злочини збільшили тюремний термін до 15 років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво змінилася картина злочинності. Про це в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" заявив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Євген Єнін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чиновник відзначив зменшення "традиційної" злочинності, на перший план вийшли мародерство, шахрайство та викрадення автомобілів. У перші дні війни на території майже всієї країни поліція зіштовхнулася зі спробами груп молодих людей грабувати ювелірні магазини й автосалони.

"Коли вони побачили, що поліція готова застосовувати зброю для того, щоб припинити безлад, бажання вчиняти такі злочини дуже швидко вщухло. Наразі ми стикаємося зі зростанням злочинів, пов'язаних із застосуванням зброї. Надалі ця проблема буде дедалі актуальнішою", — зауважив Єнін.

Related video

[ + – ] Загальна кількість злочинів в Україні, за словами Єніна, значно знизилася

Загальна кількість злочинів в Україні значно зменшилася. За деякими видами зменшення сягає 50% і більше.

Рішення Верховної Ради України підвищити відповідальність за майнові злочини під час воєнного стані відіграло важливу роль, наголосив заступник міністра.

"Можна отримати до 10-15 років ув'язнення. По-друге, дало результат запровадження комендантської години та патрулів", — сказав він.

Нагадаємо, що російські військові відправили 58 тонн посилок із награбованим в Україні. Хтось примудрився відправити на батьківщину безпілотник "Орлан". Найбільше вантажів відправляли в місто Валуйки Білгородської області, яке розташоване за 20 км від "ЛНР".

Окупанти викрали та вивезли з України десятки автомобілів, у тому числі й раритетні, колекційні моделі. Наприклад, на Харківщині загарбники вкрали колекцію автомобілів ГАЗ, машини відреставрували до ідеального стану.