Вигідна схема: у Києві пенсіонер МВС перепродував орендовані машини

За крадіжку 16 автомобілів суд засудив киянина до дев'яти років позбавлення волі.

Пенсіонер МВС, який живе в Києві, вкрав 16 автомобілів, повідомляє Київська міська прокуратура. Киянин використав просту схему. Він орендував машину, платив за перший місяць оренди, потім перебивав номери кузова й агрегатів і перепродував автомобіль, використовуючи підроблені документи. Деякі машини розбирали на запчастини.

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"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили 16 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами різних моделей. Потерпілим завдано збитків на суму близько 1,4 млн грн", — наголосили в прокуратурі.

Дарницький районний суд Києва визнав киянина винним у незаконному заволодінні транспортними засобами та фальсифікації документів за ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. За скоєння цих злочинів його засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку червня суд засудив до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Слідство стверджує, що колишній чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, яка вважається пам'яткою культури й охороняється законом.

Навесні Національний банк України попередив українців про нові види шахрайства у воєнний час. Найпоширеніших схем, які використовують шахраї, чотири:

пропонують допомогу в евакуації, беруть передоплату на картку та зникають;

переселенцям пропонують квартири, беруть передоплату й відключають телефон;

публікують фейкові оголошення про збирання коштів на лікування дітей, які нібито постраждали від війни;

створюють фішингові сайти, які схожі на реальні ресурси благодійних фондів, які підтримують ЗСУ.

Раніше МВС повідомляло, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво змінилася картина злочинності: на перший план вийшли мародерство, шахрайство та викрадення автомобілів.