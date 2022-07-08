Вигідна схема: у Києві пенсіонер МВС перепродував орендовані машини
За крадіжку 16 автомобілів суд засудив киянина до дев'яти років позбавлення волі.
Пенсіонер МВС, який живе в Києві, вкрав 16 автомобілів, повідомляє Київська міська прокуратура. Киянин використав просту схему. Він орендував машину, платив за перший місяць оренди, потім перебивав номери кузова й агрегатів і перепродував автомобіль, використовуючи підроблені документи. Деякі машини розбирали на запчастини.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили 16 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами різних моделей. Потерпілим завдано збитків на суму близько 1,4 млн грн", — наголосили в прокуратурі.
Дарницький районний суд Києва визнав киянина винним у незаконному заволодінні транспортними засобами та фальсифікації документів за ч.ч. 2, 3 ст. 289, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. За скоєння цих злочинів його засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку червня суд засудив до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Слідство стверджує, що колишній чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, яка вважається пам'яткою культури й охороняється законом.
Навесні Національний банк України попередив українців про нові види шахрайства у воєнний час. Найпоширеніших схем, які використовують шахраї, чотири:
- пропонують допомогу в евакуації, беруть передоплату на картку та зникають;
- переселенцям пропонують квартири, беруть передоплату й відключають телефон;
- публікують фейкові оголошення про збирання коштів на лікування дітей, які нібито постраждали від війни;
- створюють фішингові сайти, які схожі на реальні ресурси благодійних фондів, які підтримують ЗСУ.
Раніше МВС повідомляло, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво змінилася картина злочинності: на перший план вийшли мародерство, шахрайство та викрадення автомобілів.