Украинские автогонщики будут обучать водителей из ВСУ

"Укравтодор" пригласил профессиональных автогнощиков для обучению основам контраварийной езды. Курсы водительского мастерства будут проходить на специально обустроенных площадках.

Водители автомобилей ВСУ будут проходить специальную подготовку. Для них организовали курсы экстремального вождения. С такой инициативой выступил "Укравтодор", сообщает пресс-служба корпорации.

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[ + – ] Обучать защитников Украины будут известные автогнощики Фото: Kyiv Media

Обучать контраварийной езде защитников Украины будут лучшие автогонщики страны, а также профессиональные инструкторы. Курсы помогут существенно улучшить водительское мастерство и повысить скорость и безопасность движения военных во время выполнения боевых заданий.

Занятия будут проходить на специально оборудованных площадках, моделирующих экстремальные условия. В ходе обучения особое внимание уделят технике управления авто и умению прогнозировать ситуации в разное время суток или погоду.

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Водителей ВСУ будут обучать приемам быстрого разгона и остановки авто, скоростному маневрированию передним и задним ходом, прохождению поворотов на скорости. Также на занятиях покажут, как быстро объезжать внезапно появившееся на дороге препятствие и вернуть потерянный контроль над авто. Отдельно собираются изучать особенности движения транспорта в колонне.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменена процедура получения водительских прав. Обучение вождению теперь возможно только после сдачи теоретических экзаменов.