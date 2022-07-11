Українські автоперегонники навчатимуть водіїв із ЗСУ

"Укравтодор" запросив професійних автоперегонників на навчання основ контраварійної їзди. Курси майстерності водія проходитимуть на спеціально облаштованих майданчиках.

Водії автомобілів ЗСУ проходитимуть спеціальну підготовку. Їм організували курси екстремального водіння. З такою ініціативою виступив "Укравтодор", повідомляє пресслужба корпорації.

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[ + – ] Навчатимуть захисників України відомі автоперегонники Фото: Kyiv Media

Навчатимуть контраварійної їзди захисників України найкращі автоперегонники країни, а також професійні інструктори. Курси допоможуть суттєво покращити водійську майстерність та підвищити швидкість та безпеку руху військових під час виконання бойових завдань.

Заняття проходитимуть на спеціально обладнаних майданчиках, що моделюють екстремальні умови.Під час навчання особливу увагу приділять техніці керування авто та вмінню прогнозувати ситуації у різний час доби чи погоду.

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Водіїв ЗСУ навчатимуть прийомів швидкого розгону та зупинки авто, швидкісного маневрування переднім та заднім ходом, проходження поворотів на швидкості. Також на заняттях покажуть, як швидко об'їжджати перешкоду, що раптово з'явилася на дорозі, і повернути втрачений контроль над авто. Окремо збираються вивчати особливості руху транспорту у колоні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінено процедуру отримання прав водія. Навчання водінню тепер можливе лише після складання теоретичних іспитів.