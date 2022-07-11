Tesla заставит водителей доплачивать за автомобильные ключи

При желании покупатель сможет докупить ключ-брелок, однако за него придется доплатить 175 долларов. Теперь пульт выглядит как модный аксессуар.

Tesla стала первым в мире автопроизводителем, полностью отказавшимся от традиционных ключей зажигания. Новые электрокары продаются без привычного брелка с пультом дистанционного управления центральным замком. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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[ + – ] Ключ Tesla теперь стал модным аксессуаром Фото: Tesla

Решение обусловлено тем, что ключи для Tesla попросту не используются. Владельцы Tesla не нуждаются в них: доступ в салон осуществляется с помощью специальной пластиковой карты либо же посредством смартфона – на него устанавливается мобильное приложение и он превращается в ключ авто.

Система бесключевого доступа со смартфона предлагается и другими автопроизводителями, однако у них это опция и даже при ее заказе покупатель все равно получает обычный ключ-брелок. Он пригодится, если, например, смартфон разрядится.

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Tesla сенсационно потеряла лидерство на рынке электромобилей

Следует отметить, что ключ к новым Tesla все же можно получить, но он доступен только для моделей S и X, причем за доплату в 175 долларов. Его позиционируют, как своего рода дизайнерский аксессуар, и продают в магазинах Tesla Store. Пульт выполнен в виде модели автомобиля и покрыт черным лаком.

Ранее Фокус сообщал, что в Tesla придумали нестандартный способ увеличения запаса хода электромобилей.