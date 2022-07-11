Tesla змусить водіїв доплачувати за автомобільні ключі

За бажання покупець зможе докупити ключ-брелок, проте за нього доведеться доплатити 175 доларів. Тепер пульт має вигляд модного аксесуара.

Tesla стала першим у світі автовиробником, який повністю відмовився від традиційних ключів запалювання. Нові електрокари продаються без звичного брелока з пультом дистанційного керування центральним замком. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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[ + – ] Ключ Tesla тепер став модним аксесуаром Фото: Tesla

Рішення обумовлено тим, що ключі для Tesla просто не використовуються. Власники Tesla не потребують їх: доступ до салону здійснюється за допомогою спеціальної пластикової картки або ж за допомогою смартфона — на нього встановлюється мобільний додаток, і він перетворюється на ключ авто.

Система безключового доступу зі смартфона пропонується й іншими автовиробниками, проте в них це опція, і навіть за її замовлення покупець усе одно отримує звичайний ключ-брелок. Він стане в нагоді, якщо, наприклад, смартфон розрядиться.

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Tesla сенсаційно втратила лідерство на ринку електромобілів

Слід зазначити, що ключ до нових Tesla все ж таки можна отримати, але він доступний тільки для моделей S і X, причому за доплату в 175 доларів. Його позиціонують як свого роду дизайнерський аксесуар і продають у магазинах Tesla Store. Пульт виконаний у вигляді моделі автомобіля та покритий чорним лаком.

Раніше Фокус повідомляв, що в Tesla вигадали нестандартний спосіб збільшення запасу ходу електромобілів.