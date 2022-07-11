Сухопутная яхта: странное авто без мотора готовится побить мировой рекорд скорости (видео)

Команда Emirates Team New Zealand неоднократно побеждала в парусных регатах, а теперь решила установить рекорд скорости на суше. Для этого создали сухопутную яхту Horonuku с парусом вместо двигателя.

В новозеландском Окленде идут испытания очень необычного транспортного средства. Horonuku — сухопутная яхта, болид, который приводится в движение силой ветра. Создала его команда Emirates Team New Zealand и подробности необычного транспортного средства раскрыли на ее официальном сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] В теории болид способен развить 250 км/ч Фото: скриншот/youtube

Emirates Team New Zealand являются победителями многочисленных соревнований по парусному спорту. Теперь новозеландцы решили установить мировой рекорд скорости, но на суше. Их партнером выступает спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing.

[ + – ] Парусный болид активно тестируют в Новой Зеландии

Horonuku – легкий и очень узкий болид из углеволокна. У него нет мотора — в движение его приводит 10-метровый жесткий парус, причем выполнен он не из ткани, а из карбона.

Важно

Сеть супермаркетов Lidl выпустит электромобиль собственной разработки (фото)

По расчетам при сильном попутном ветре Horonuku сможет развить 250 км/ч. На данный момент мировой рекорд скорости для авто с парусом составляет 202,9 км/ч.

[ + – ] В августе Horonuku отправится в Австралию для рекордного заезда

После тестов сухопутная яхта отправится в Австралию — к высохшему озеру Гэрднер. Его дно являет собой очень ровную поверхность и идеально подходит для скоростных заездов. Управлять болидом будет двукратный победитель кубка Америки по парусному спорту Гленн Эшби. Рекорд планируют побить в августе – тогда на озере дуют сильные ветра.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд пробега на одной зарядке — свыше 1200 км.