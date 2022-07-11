Сухопутная яхта: странное авто без мотора готовится побить мировой рекорд скорости (видео)
Команда Emirates Team New Zealand неоднократно побеждала в парусных регатах, а теперь решила установить рекорд скорости на суше. Для этого создали сухопутную яхту Horonuku с парусом вместо двигателя.
В новозеландском Окленде идут испытания очень необычного транспортного средства. Horonuku — сухопутная яхта, болид, который приводится в движение силой ветра. Создала его команда Emirates Team New Zealand и подробности необычного транспортного средства раскрыли на ее официальном сайте.
Emirates Team New Zealand являются победителями многочисленных соревнований по парусному спорту. Теперь новозеландцы решили установить мировой рекорд скорости, но на суше. Их партнером выступает спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing.
Horonuku – легкий и очень узкий болид из углеволокна. У него нет мотора — в движение его приводит 10-метровый жесткий парус, причем выполнен он не из ткани, а из карбона.Важно
По расчетам при сильном попутном ветре Horonuku сможет развить 250 км/ч. На данный момент мировой рекорд скорости для авто с парусом составляет 202,9 км/ч.
После тестов сухопутная яхта отправится в Австралию — к высохшему озеру Гэрднер. Его дно являет собой очень ровную поверхность и идеально подходит для скоростных заездов. Управлять болидом будет двукратный победитель кубка Америки по парусному спорту Гленн Эшби. Рекорд планируют побить в августе – тогда на озере дуют сильные ветра.
Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Mercedes-Benz установил рекорд пробега на одной зарядке — свыше 1200 км.