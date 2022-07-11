Сухопутна яхта: дивне авто без двигуна готується побити світовий рекорд швидкості (відео)
Команда Emirates Team New Zealand неодноразово перемагала у вітрильних регатах, а тепер вирішила встановити рекорд швидкості на суші. Для цього створили сухопутну яхту Horonuku із вітрилом замість двигуна.
У новозеландському Окленді йдуть випробування надзвичайно незвичайного транспортного засобу. Horonuku — сухопутна яхта, болід, який рухається завдяки силі вітру. Створила його команда Emirates Team New Zealand, а подробиці незвичайного транспортного засобу розкрили на її офіційному сайті.
Emirates Team New Zealand є переможцями численних змагань із вітрильного спорту. Наразі новозеландці вирішили встановити світовий рекорд швидкості, але на суші. Їхнім партнером виступає спортивний підрозділ Toyota Gazoo Racing.
Horonuku — легкий та дуже вузький болід із вуглеволокна. У нього немає мотора — в рух його приводить 10-метрове жорстке вітрило, причому виготовлене не з тканини, а з карбону.Важливо
За розрахунками за сильного попутного вітру Horonuku зможе розвинути 250 км/год. Зараз світовий рекорд швидкості для авто з вітрилом складає 202,9 км/год.
Після тестів сухопутна яхта вирушить до Австралії — до висохлого озера Герднер. Його дно є дуже рівною поверхнею і ідеально підходить для швидкісних заїздів. Керуватиме болідом дворазовий переможець кубка Америки з вітрильного спорту Гленн Ешбі. Рекорд планують побити у серпні — тоді на озері дмуть сильні вітри.
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