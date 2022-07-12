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На заброшенном пустыре обнаружили кладбище редких британских ретро-авто (фото)

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кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Фото: Daily Mail | На автосвалке преобладают автомобили Jaguar

Раритетные британские Jaguar и Austin обнаружили на автосвалке близ Эдинбурга. Состояние коллекционных машин оставляет желать лучшего и многие из них уже превратились в груды металла.

В Великобритании обнаружили кладбище ретро-автомобилей. Несколько десятков старинных машин 50-70-х годов выпуска годами ржавеют под открытым небом. Об этом пишет издание Daily Mail.

кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Спортивный Jaguar XJS
Фото: Daily Mail

Свалку с коллекционными автомобилями обнаружили в одном из пригородов шотландского Эдинбурга. Машины собраны во дворе заброшенного дома и по ним видно, что заброшены они уже более десяти лет.

Коллекционные авто покрыты ржавчиной и у них выбиты стекла. Сквозь некоторые машины уже даже проросли кусты. Часть автомобилей побывали в ДТП и превратились в груды металла.

кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Jaguar S-Type
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Daimler 420 Sovereign
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Austin A70
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Сквозь авто уже проросли растения
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Некоторые авто пережили ДТП
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
кладбище авто, заброшенные авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ

На автокладбище преобладают Jaguar разных лет выпуска. В частности, можно узнать роскошный седан Mark VII конца 50-х и спортивный Jaguar Mark 2 60-х годов. В хорошем состоянии они могут стоить от 50 до 100 тыс. долларов.

Есть и более поздние модели конца 70-х – спорткар Jaguar XJS, а также седан и купе XJ. Кроме того, на свалке идентифицировали роскошный Daimler Sovereign 420 и семейный Austin A70.

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Пока неизвестно, почему автомобили оказались заброшенными. Судя по всему, владелец собрал их для коллекции, однако по какой-то причине не смог восстановить. Теперь реставрация этих машин будет очень сложной и недешевой.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили заброшенным редкий заряженный Ford Mustang 1968 года. Он 39 лет простоял без движения.