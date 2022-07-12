На заброшенном пустыре обнаружили кладбище редких британских ретро-авто (фото)
Раритетные британские Jaguar и Austin обнаружили на автосвалке близ Эдинбурга. Состояние коллекционных машин оставляет желать лучшего и многие из них уже превратились в груды металла.
В Великобритании обнаружили кладбище ретро-автомобилей. Несколько десятков старинных машин 50-70-х годов выпуска годами ржавеют под открытым небом. Об этом пишет издание Daily Mail.
Свалку с коллекционными автомобилями обнаружили в одном из пригородов шотландского Эдинбурга. Машины собраны во дворе заброшенного дома и по ним видно, что заброшены они уже более десяти лет.
Коллекционные авто покрыты ржавчиной и у них выбиты стекла. Сквозь некоторые машины уже даже проросли кусты. Часть автомобилей побывали в ДТП и превратились в груды металла.
На автокладбище преобладают Jaguar разных лет выпуска. В частности, можно узнать роскошный седан Mark VII конца 50-х и спортивный Jaguar Mark 2 60-х годов. В хорошем состоянии они могут стоить от 50 до 100 тыс. долларов.
Есть и более поздние модели конца 70-х – спорткар Jaguar XJS, а также седан и купе XJ. Кроме того, на свалке идентифицировали роскошный Daimler Sovereign 420 и семейный Austin A70.Важно
Пока неизвестно, почему автомобили оказались заброшенными. Судя по всему, владелец собрал их для коллекции, однако по какой-то причине не смог восстановить. Теперь реставрация этих машин будет очень сложной и недешевой.
Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили заброшенным редкий заряженный Ford Mustang 1968 года. Он 39 лет простоял без движения.