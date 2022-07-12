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На покинутому пустирі виявили цвинтар рідкісних британських ретро-авто (фото)

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цвинтар авто, занедбані авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Фото: Daily Mail | На автозвалищі переважають автомобілі Jaguar

Раритетні британські Jaguar та Austin виявили на автозвалищі поблизу Единбурга. Стан колекційних машин залишає бажати кращого і багато з них уже перетворилися на купи металу.

У Великій Британії виявили цвинтар ретро-автомобілів. Кілька десятків старовинних машин 50-70-х років випуску роками іржавіють просто неба. Про це пише видання Daily Mail.

цвинтар авто, занедбані авто, Jaguar Mark 2, Jaguar XJS, Jaguar XJ
Спортивний Jaguar XJS
Фото: Daily Mail

Сміттєзвалище з колекційними автомобілями виявили в одному з передмість шотландського Единбурга. Машини зібрані у дворі занедбаного будинку і з них видно, що занедбані вони вже понад десять років.

Колекційні авто вкриті іржею і в них вибиті шибки. Крізь деякі машини навіть проросли кущі. Частина автомобілів побували у ДТП та перетворилися на купи металу.

Jaguar S-Type
Jaguar S-Type
Jaguar XJ
Jaguar XJ
Daimler 420 Sovereign
Daimler 420 Sovereign
Austin A70
Austin A70
Крізь авто вже проросли рослини
Крізь авто вже проросли рослини
Деякі авто пережили ДТП
Деякі авто пережили ДТП
Jaguar S-Type
Jaguar XJ
Daimler 420 Sovereign
Austin A70
Крізь авто вже проросли рослини
Деякі авто пережили ДТП

На автоцвинтарі переважають Jaguar різних років випуску. Зокрема, можна впізнати розкішний седан Mark VII кінця 50-х і спортивний Jaguar Mark 2 60-х років. У хорошому стані вони можуть коштувати від 50 до 100 тисяч доларів.

Є й пізніші моделі кінця 70-х — спорткар Jaguar XJS, і навіть седан і купе XJ. Крім того, на звалищі ідентифікували розкішний Daimler Sovereign 420 та сімейний Austin A70.

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Поки невідомо, чому автомобілі виявилися занедбаними. Зважаючи на все, власник зібрав їх для колекції, проте з якоїсь причини не зміг відновити. Тепер реставрація цих машин буде дуже складною та недешевою.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили занедбаним рідкісний заряджений Ford Mustang 1968 року. Він 39 років простояв без руху.