На покинутому пустирі виявили цвинтар рідкісних британських ретро-авто (фото)
Раритетні британські Jaguar та Austin виявили на автозвалищі поблизу Единбурга. Стан колекційних машин залишає бажати кращого і багато з них уже перетворилися на купи металу.
У Великій Британії виявили цвинтар ретро-автомобілів. Кілька десятків старовинних машин 50-70-х років випуску роками іржавіють просто неба. Про це пише видання Daily Mail.
Сміттєзвалище з колекційними автомобілями виявили в одному з передмість шотландського Единбурга. Машини зібрані у дворі занедбаного будинку і з них видно, що занедбані вони вже понад десять років.
Колекційні авто вкриті іржею і в них вибиті шибки. Крізь деякі машини навіть проросли кущі. Частина автомобілів побували у ДТП та перетворилися на купи металу.
На автоцвинтарі переважають Jaguar різних років випуску. Зокрема, можна впізнати розкішний седан Mark VII кінця 50-х і спортивний Jaguar Mark 2 60-х років. У хорошому стані вони можуть коштувати від 50 до 100 тисяч доларів.
Є й пізніші моделі кінця 70-х — спорткар Jaguar XJS, і навіть седан і купе XJ. Крім того, на звалищі ідентифікували розкішний Daimler Sovereign 420 та сімейний Austin A70.Важливо
Поки невідомо, чому автомобілі виявилися занедбаними. Зважаючи на все, власник зібрав їх для колекції, проте з якоїсь причини не зміг відновити. Тепер реставрація цих машин буде дуже складною та недешевою.
Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили занедбаним рідкісний заряджений Ford Mustang 1968 року. Він 39 років простояв без руху.