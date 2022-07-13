Новый городской кроссовер Kia показали на первых изображениях

Kia XCeed пройдет фейслифтинг и его дизайн станет выразительнее. Кроссовер получит новые системы безопасности и будет доступен исключительно в гибридных версиях.

Опубликованы первые рендеры Kia XCeed 2023. Обновленный городской кроссовер презентуют 18 июля, а его продажи в Европе стартуют с осени. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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[ + – ] Фонари кроссовера получили точечный узор Фото: Kia

Новый Kia XCeed внешне изменится незначительно, но станет выразительнее на вид. На изображениях видны новая решетка радиатора и более агрессивный бампер с увеличенным воздухозаборником. Также обращают на себя внимание матричные светодиодные фары и фонари с оригинальным точечным узором. Кроме того, линейку расширит вариант GT-Line с более спортивным дизайном.

[ + – ] Kia XCeed выпускается с 2019 года Фото: Kia

Салон Kia XCeed 2023 на рендерах не показали, но заявлено, что кроссовер получит новую мультимедийную систему с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным дисплеем. Кроме того, обещают расширить перечень систем безопасности.

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Отныне кроссовер Kia XCeed будет доступен исключительно в гибридном исполнении. Бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом мощностью 100-204 л. с. дополнят 48-вольтными гибридными установками. Кроме того, предложат 141-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать до 60 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что Kia обновили компактный кроссовер Seltos. Ему освежили дизайн и полностью переделали салон.