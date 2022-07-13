Новий міський кросовер Kia показали на перших зображеннях

Kia XCeed пройде фейсліфтинг і його дизайн стане виразнішим. Кросовер отримає нові системи безпеки та буде доступний лише в гібридних версіях.

Опубліковано перші рендери Kia XCeed 2023. Оновлений міський кросовер презентують 18 липня, а його продаж у Європі стартує з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

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[ + – ] Ліхтарі кросовера отримали точковий візерунок Фото: Kia

Новий Kia XCeed зовні зміниться незначно, але стане виразнішим на вигляд. На зображеннях видно нову решітку радіатора та агресивніший бампер зі збільшеним повітрозабірником. Також привертають увагу матричні світлодіодні фари та ліхтарі з оригінальним точковим візерунком. Крім того, лінійку розширить варіант GT-Line зі спортивнішим дизайном.

[ + – ] Kia XCeed випускають із 2019 року Фото: Kia

Салон Kia XCeed 2023 на рендерах не показали, але заявлено, що кросовер отримає нову мультимедійну систему зі збільшеним до 10,25 дюйма сенсорним дисплеєм. Окрім того, обіцяють розширити перелік систем безпеки.

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Відтепер кросовер Kia XCeed буде доступний лише в гібридному виконанні. Бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом потужністю 100-204 к. с. доповнять 48-вольтними гібридними установками. Крім того, запропонують 141-сильний гібрид, що підзаряджається, здатний проїхати до 60 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia оновили компактний кросовер Seltos. Йому освіжили дизайн та повністю переробили салон.