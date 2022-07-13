Обнаружена редкая 26-летняя Honda Civic без пробега: за нее просят $100 тысяч (фото)

Заряженный хэтчбек Honda Civic SiR не выезжал на дороги с 1996 года. Автомобиль идеально сохранился, а его сиденья до сих пор упакованы в полиэтиленовые чехлы.

В Японии обнаружили Honda Civic 1996 года в состоянии нового авто. Хэтчбек 26 лет простоял в гараже и идеально сохранился. Подробности авто раскрыл американский коллекционер и дилер японских машин Хосе Альварес на своей странице в Instagram.

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[ + – ] Пробег автомобиля — всего 25 км

На одометре автомобиля — всего 25 км. Первый владелец привез Honda Civic из автосалона домой, поставил его в гараж и больше ни разу не выезжал на нем.

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Авто в полном оригинале – у него родная резина и идеальное состояние лакокрасочного покрытия и всех агрегатов. Мало того, в салоне сохранились полиэтиленовые чехлы на сиденьях.

[ + – ] Автомобиль идеально сохранился

Honda Civic, кстати, не простая, а в редкой заряженной версии SiR. Это значит, что под капотом хэтчбека установлен высокооборотистый 1,6-литровый мотор мощностью 170 л. с. с фирменной системой регулировки фаз газораспределения VTEC. Авто разгоняется до 100 км/ч за 7,2 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

[ + – ] На сиденья до сих пор надеты заводские чехлы

Хосе Альварес приобрел хэтчбек на аукционе в Японии и привез его в США. К нему уже обращалось несколько коллекционеров, причем один из них предлагал купить Honda Civic SiR за 70 тысяч долларов. Для справки: новым в 1996 году он стоил всего 14 500 долларов.

[ + – ] Под капотом установлен 1,6-литровый 172-сильный мотор

Однако Альварес заявил, что меньше, чем $100 тысяч авто не продаст. Если покупатели не найдутся, то он заберет машину себе и снова поставит ее на хранение, ведь со временем такая капсула времени будет только дорожать.

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