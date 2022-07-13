Знайдено рідкісну 26-річну Honda Civic без пробігу: за неї просять $100 тисяч (фото)

Заряджений хетчбек Honda Civic SiR не виїжджав на дороги з 1996 року. Автомобіль ідеально зберігся, а його сидіння досі упаковані в поліетиленові чохли.

У Японії знайшли Honda Civic 1996 року в стані нового авто. Хетчбек 26 років простояв у гаражі й ідеально зберігся. Подробиці авто розкрив американський колекціонер і дилер японських машин Хосе Альварес на своїй сторінці в Instagram.

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[ + – ] Пробіг автомобіля — всього 25 км

На одометрі автомобіля — всього 25 км. Перший власник привіз Honda Civic з автосалону додому, поставив його в гараж і більше ніколи не виїжджав на ньому.

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Авто в повному оригіналі — у нього рідна гума й ідеальний стан лакофарбового покриття і всіх агрегатів. До того ж, у салоні збереглися поліетиленові чохли на сидіннях.

[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся

Honda Civic, до речі, не проста, а в рідкісній зарядженій версії SiR. Це означає, що під капотом хетчбека встановлений високооборотний 1,6-літровий двигун потужністю 170 к. с. із фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 7,2 с і розвиває швидкість понад 200 км/год.

[ + – ] На сидіння досі одягнені заводські чохли

Хосе Альварес придбав хетчбек на аукціоні в Японії та привіз його у США. До нього вже зверталося кілька колекціонерів, причому один із них пропонував купити Honda Civic SiR за 70 тисяч доларів. Для довідки: новим у 1996 році він коштував лише 14 500 доларів.

[ + – ] Під капотом встановлений 1,6-літровий 172-сильний двигун

Однак Альварес заявив, що менше ніж $100 тисяч авто не продасть. Якщо покупці не знайдуться, він забере машину собі й знову поставить її на зберігання, адже з часом така капсула часу тільки дорожчатиме.

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