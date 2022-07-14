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Авто Ситуация с бензином в Украине

В Украине участились случаи воровства бензина прямо из бака авто (фото)

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За последнее время случаи слива топлива из бака авто отмечены в Киеве и Черкассах

По информации правоохранителей, участившиеся случаи зафиксированы в Киеве и Черкассах. В последнем городе топливо слили сразу с пяти машин, а воров так и не задержали.

Дефицит топлива толкает украинцев на преступления – отмечены случаи воровства бензина и дизеля прямо из баков авто. Одного такого злоумышленника задержали в Киеве, сообщает столичная Патрульная полиция на своей странице в Facebook.

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В Киеве вора топлива поймали на горячем
Фото: Патрульна поліція Києва

В полицию вчера утром поступил визов с улицы Ревуцкого – гражданин сообщил, что неизвестный сливает топливо из припаркованного на улице грузового автомобиля.

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Дизель из бака сливался по шлангу в канистру
Фото: Патрульна поліція Києва

Прибывшие на место патрульные застали вора на горячем – он вскрыл бак и с помощью шланга сливал дизель в 10-литровую канистру, спрятанную в его рюкзаке. В полиции сообщают, что 43-летний гражданин удивился, что к нему подошли инспекторы и был разочарован, что ему не дали довести задуманное до конца.

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Естественно, злоумышленника задержали. На место преступления вызвали владельца автомобиля, а также следователей Дарницкого управления полиции.

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Полиция задержала 43-летнего злоумышленника
Фото: Патрульна поліція Києва

Подобный случай – не единичный в последнее время. Недавно воровство бензина из баков авто было отмечено в Голосеевском районе Киева, а также в Черкассах, причем в последнем случае топливо слили сразу с пяти машин. Злоумышленников задержать не удалось.

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