В Україні почастішали випадки крадіжки бензину прямо з бака авто (фото)
За інформацією правоохоронців, часті випадки зафіксовані в Києві та Черкасах. В останньому місті паливо злили одразу з п'яти машин, а злодіїв так і не затримали.
Дефіцит палива штовхає українців на злочини — помітили випадки крадіжки бензину та дизеля прямо з баків авто. Одного такого зловмисника затримали в Києві, повідомляє столична Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.
До поліції вчора вранці надійшов виклик з вулиці Ревуцького — громадянин повідомив, що невідомий зливає паливо із припаркованого на вулиці вантажного автомобіля.
Патрульні, що прибули на місце, застали злодія на гарячому — він розкрив бак і за допомогою шланга зливав дизель у 10-літрову каністру, заховану в його рюкзаку. У поліції повідомляють, що 43-річний громадянин здивувався, що до нього підійшли інспектори, і був розчарований, що не дали довести задумане до кінця.Важливо
Звісно, зловмисника затримали. На місце злочину викликали власника автомобіля та слідчих Дарницького управління поліції.
Такий випадок — не поодинокий останнім часом. Нещодавно крадіжка бензину з баків авто була у Голосіївському районі Києва, а також у Черкасах, причому в останньому випадку паливо злили одразу з п'яти машин. Зловмисників затримати не вдалося.
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