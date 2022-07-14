В Україні почастішали випадки крадіжки бензину прямо з бака авто (фото)

За інформацією правоохоронців, часті випадки зафіксовані в Києві та Черкасах. В останньому місті паливо злили одразу з п'яти машин, а злодіїв так і не затримали.

Дефіцит палива штовхає українців на злочини — помітили випадки крадіжки бензину та дизеля прямо з баків авто. Одного такого зловмисника затримали в Києві, повідомляє столична Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] У Києві злодія палива зловили на гарячому Фото: Патрульна поліція Києва

До поліції вчора вранці надійшов виклик з вулиці Ревуцького — громадянин повідомив, що невідомий зливає паливо із припаркованого на вулиці вантажного автомобіля.

[ + – ] Дизель із бака зливали шлангом у каністру Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні, що прибули на місце, застали злодія на гарячому — він розкрив бак і за допомогою шланга зливав дизель у 10-літрову каністру, заховану в його рюкзаку. У поліції повідомляють, що 43-річний громадянин здивувався, що до нього підійшли інспектори, і був розчарований, що не дали довести задумане до кінця.

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Звісно, зловмисника затримали. На місце злочину викликали власника автомобіля та слідчих Дарницького управління поліції.

[ + – ] Поліція затримала 43-річного зловмисника Фото: Патрульна поліція Києва

Такий випадок — не поодинокий останнім часом. Нещодавно крадіжка бензину з баків авто була у Голосіївському районі Києва, а також у Черкасах, причому в останньому випадку паливо злили одразу з п'яти машин. Зловмисників затримати не вдалося.

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