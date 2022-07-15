Продажи авто в Евросоюзе обвалились до уровня 1996 года: названы причины

Продажи новых автомобилей в Евросоюзе падают последний год. Среди причин называются коронавирус и дефицит автомобильных микросхем.

За июнь в Европейском союзе продали 886 510 новых автомобилей. Это на 15,4% меньше, чем годом ранее. Такую статистику приводит агентство Reuters со ссылкой на Европейскую автомобильную ассоциацию ACEA.

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Июнь 2022 года стал худшим месяцем для европейского авторынка с 1996 года. Самое большое падение отмечено в Германии (-18,1%). Также продажи ощутимо снизились в Италии (-15%) и Франции (-14,2%) и Испании (-7,8%). Среди автопроизводителей больше всего потеряли концерны Volkswagen (-25%) и Stellantis (-21,1%).

Всего за шесть месяцев 2022 года в ЕС продано 4,6 миллионов новых авто – на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам полугодия больше всего потеряла Италия (-22,7%). Во Франции авторынок упал на 16,3%, в Германии – на 11%, а в Испании – на 10,7%.

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Авторынок Евросоюза демонстрирует падение последний год. Причины известны – в первую очередь, это дефицит авто из-за нехватки микрочипов и последствия пандемии коронавируса. Также свою роль сыграли инфляция и нарушение цепочек поставок автокомпонентов.

Ранее Фокус сообщал, что из-за дефицита новых автомобилей в Европе выросли цены на б/у авто. Некоторые модели подорожали на 50-80%.