Продаж авто в Євросоюзі обвалився до рівня 1996 року: названі причини

Продаж нових автомобілів у Євросоюзі падає в останній рік. Серед причин називають коронавірус та дефіцит автомобільних мікросхем.

За червень у Європейському Союзі продали 886 510 нових автомобілів. Це на 15,4% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить агентство Reuters із посиланням на Європейську автомобільну асоціацію ACEA.

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Червень 2022 року став найгіршим місяцем для європейського авторинку з 1996 року. Найбільше падіння відмічено в Німеччині (-18,1%). Також продажі відчутно знизилися в Італії (-15%), Франції (-14,2%) та Іспанії (-7,8%). Серед автовиробників найбільше втратили концерни Volkswagen (-25%) та Stellantis (-21,1%).

Усього за шість місяців 2022 року в ЄС продано 4,6 мільйона нових авто — на 14% проти аналогічного періоду минулого року. За результатами півріччя найбільше втратила Італія (-22,7%). У Франції авторинок впав на 16,3%, у Німеччині — на 11%, а Іспанії — на 10,7%.

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Авторинок Євросоюзу демонструє падіння останній рік. Причини відомі — насамперед, це дефіцит авто через брак мікрочіпів та наслідки пандемії коронавірусу. Також свою роль відіграли інфляція та порушення ланцюжків постачання автокомпонентів.

Раніше Фокус повідомляв, що через дефіцит нових автомобілів в Європі зросли ціни на б/в авто. Деякі моделі подорожчали на 50–80%.