Олигархам на заметку: представлен самый дорогой и роскошный Mercedes-Maybach (фото)

Всего выпустят только 100 юбилейных Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. У седана очень богатая комплектация и двигатель V12.

На автошоу в китайском Чанчуне представили новый Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. Специальная версия седана посвящена 100-летнему юбилею Maybach. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Седан отличается двухцветной окраской и особыми 21-дюймовыми дисками Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100 стал самым дорогим S-Class – его оценили в 592 тысячи долларов. Он в 2,5 раза дороже стандартного седана S680. Для всего мира выпустят только 100 таких авто.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: Mercedes-Benz

Специальный вариант отличается двухцветной окраской, особыми 21-дюймовыми дисками и измененным дизайном переднего бампера. На кузове и в салоне появились юбилейные таблички.

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Кроме того, комплектация Mercedes-Maybach S680 Edition 100 включает все возможные опции. В отделке используются дорогие кожа и дерево, а задние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж. Также предусмотрены четырехзонный климат-контроль, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и систему полуавтономного вождения.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом и массажем Фото: Mercedes-Benz

Под капотом прячется 6,0-литровый турбированный V12 с увеличенной до 630 л. с. мощностью. Седан получил 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод, а также пневмоподвеску с функцией сканирования дороги перед авто.

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