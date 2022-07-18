Олігархам на замітку: представлений найдорожчий та найрозкішніший Mercedes-Maybach (фото)
Усього випустять лише 100 ювілейних Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. У седана дуже багата комплектація та двигун V12.
На автошоу в китайському Чанчуні представили новий Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. Спеціальну версію седана присвячено 100-річному ювілею Maybach. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.
Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100 став найдорожчим S-Class — його оцінили в 592 тисяч доларів. Він у 2,5 раза дорожчий за стандартний седан S680. Для всього світу випустять лише 100 таких авто.
Спеціальний варіант відрізняється двоколірним забарвленням, особливими 21-дюймовими дисками та зміненим дизайном переднього бампера. На кузові та в салоні з'явилися ювілейні таблички.Важливо
Крім того, комплектація Mercedes-Maybach S680 Edition 100 включає усі можливі опції. В обробці використані дорогі шкіра та дерево, а задні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж. Також передбачені чотиризонний клімат-контроль, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного водіння.
Під капотом ховається 6,0-літровий турбований V12 зі збільшеною до 630 к. с. потужністю. Седан отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід, а також пневмопідвіску з функцією сканування дороги перед авто.
Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac готує свою найдорожчу модель — розкішний електромобіль за 300 тисяч доларів.