Олігархам на замітку: представлений найдорожчий та найрозкішніший Mercedes-Maybach (фото)

Усього випустять лише 100 ювілейних Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. У седана дуже багата комплектація та двигун V12.

На автошоу в китайському Чанчуні представили новий Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100. Спеціальну версію седана присвячено 100-річному ювілею Maybach. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] Седан відрізняється двоколірним забарвленням та особливими 21-дюймовими дисками Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S680 4Matic Edition 100 став найдорожчим S-Class — його оцінили в 592 тисяч доларів. Він у 2,5 раза дорожчий за стандартний седан S680. Для всього світу випустять лише 100 таких авто.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: Mercedes-Benz

Спеціальний варіант відрізняється двоколірним забарвленням, особливими 21-дюймовими дисками та зміненим дизайном переднього бампера. На кузові та в салоні з'явилися ювілейні таблички.

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Крім того, комплектація Mercedes-Maybach S680 Edition 100 включає усі можливі опції. В обробці використані дорогі шкіра та дерево, а задні сидіння отримали електропривод, вентиляцію та масаж. Також передбачені чотиризонний клімат-контроль, паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного водіння.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом та масажем Фото: Mercedes-Benz

Під капотом ховається 6,0-літровий турбований V12 зі збільшеною до 630 к. с. потужністю. Седан отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід, а також пневмопідвіску з функцією сканування дороги перед авто.

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