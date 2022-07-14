Найдорожчий Cadillac в історії кине виклик Maybach та Bentley (фото)

Електрокар Cadillac Celestiq збиратимуть вручну і продаватимуть за ціною $300 тисяч. Флагманська модель отримає автопілот, а в її салоні встановлять одразу п'ять дисплеїв.

Опубліковано нові тизери розкішного Cadillac Celestiq. Новий флагман американської марки дебютує 22 липня та стане найдорожчим авто за всю її історію. Інформація про модель опублікована на офіційному сайті концерну General Motors.

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[ + – ] Cadillac Celestiq коштуватиме 300 тисяч доларів Фото: General Motors

Cadillac Celestiq 2023 — електромобіль представницького класу довжиною понад 5 м. Нещодавно стало відомо, що його ціна становитиме приблизно 300 тисяч доларів, тобто модель конкуруватиме з Maybach, Bentley і навіть Rolls-Royce. Електрокар збиратимуть вручну малими партіями на заводі у Мічигані.

[ + – ] У салоні встановлені чотири окремі сидіння Фото: General Motors

Судячи з фото, електромобіль Cadillac Celestiq — великий ліфтбек із гранованим дизайном. Привертають увагу величезні 23-дюймові диски і оригінальні двосекційні ліхтарі.

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У салоні встановлені чотири індивідуальні крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Усередині — одразу шість дисплеїв, причому один екран розтягнутий на всю передню панель. Заявлено, що комплектація включатиме автопілот Super Cruise.

[ + – ] Електромобіль збиратимуть вручну Фото: General Motors

Новий Cadillac Celestiq побудований на платформі GM Ultium, як і кросовер Cadillac Lyriq. Він отримає два мотори та повний привід, а також акумуляторну батарею місткістю 100 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 650 км.

Раніше Фокус повідомляв, що перший серійний Cadillac Escalade-V продали на аукціоні за $500 тисяч — утричі дорожчі за його ціну в автосалоні.