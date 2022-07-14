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Самый дорогой Cadillac в истории бросит вызов Maybach и Bentley (фото)

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Новый Cadillac Celestiq, Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac Celestiq
Фото: General Motors | Фонари Cadillac Celestiq состоят из двух секций

Электрокар Cadillac Celestiq будут собирать вручную и продавать по цене в $300 тысяч. Флагманская модель получит автопилот, а в ее салоне установят сразу пять дисплеев.

Опубликованы новые тизеры роскошного Cadillac Celestiq. Новый флагман американской марки дебютирует 22 июля и станет самым дорогим авто за всю ее историю. Информация о модели опубликована на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Cadillac Celestiq, Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac Celestiq
Cadillac Celestiq будет стоить 300 тысяч долларов
Фото: General Motors

Cadillac Celestiq 2023 – электромобиль представительского класса длиной свыше 5 м. Недавно стало известно, что его цена составит примерно 300 тысяч долларов, то есть модель будет конкурировать с Maybach, Bentley и даже Rolls-Royce. Электрокар будут собирать вручную малыми партиями на заводе в Мичигане.

Новый Cadillac Celestiq, Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac Celestiq
В салоне установлены четыре отдельных сиденья
Фото: General Motors

Судя по фото, электромобиль Cadillac Celestiq – большой лифтбэк с граненым дизайном. Обращают на себя внимание огромные 23-дюймовые диски и оригинальные двухсекционные фонари.

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В салоне установлены четыре индивидуальных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Внутри – сразу шесть дисплеев, причем один экран растянут на всю переднюю панель. Заявлено, что комплектация будет включать автопилот Super Cruise.

Новый Cadillac Celestiq, Cadillac Celestiq 2023, Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac Celestiq
Электромобиль будут собирать вручную
Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq построен на платформе GM Ultium, как и кроссовер Cadillac Lyriq. Он получит два мотора и полный привод, а также аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составит около 650 км.

Ранее Фокус сообщал, что первый серийный Cadillac Escalade-V продали на аукционе за $500 тысяч — в три раза дороже его цены в автосалоне.