Самый дорогой Cadillac в истории бросит вызов Maybach и Bentley (фото)

Электрокар Cadillac Celestiq будут собирать вручную и продавать по цене в $300 тысяч. Флагманская модель получит автопилот, а в ее салоне установят сразу пять дисплеев.

Опубликованы новые тизеры роскошного Cadillac Celestiq. Новый флагман американской марки дебютирует 22 июля и станет самым дорогим авто за всю ее историю. Информация о модели опубликована на официальном сайте концерна General Motors.

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[ + – ] Cadillac Celestiq будет стоить 300 тысяч долларов Фото: General Motors

Cadillac Celestiq 2023 – электромобиль представительского класса длиной свыше 5 м. Недавно стало известно, что его цена составит примерно 300 тысяч долларов, то есть модель будет конкурировать с Maybach, Bentley и даже Rolls-Royce. Электрокар будут собирать вручную малыми партиями на заводе в Мичигане.

[ + – ] В салоне установлены четыре отдельных сиденья Фото: General Motors

Судя по фото, электромобиль Cadillac Celestiq – большой лифтбэк с граненым дизайном. Обращают на себя внимание огромные 23-дюймовые диски и оригинальные двухсекционные фонари.

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В салоне установлены четыре индивидуальных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Внутри – сразу шесть дисплеев, причем один экран растянут на всю переднюю панель. Заявлено, что комплектация будет включать автопилот Super Cruise.

[ + – ] Электромобиль будут собирать вручную Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq построен на платформе GM Ultium, как и кроссовер Cadillac Lyriq. Он получит два мотора и полный привод, а также аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составит около 650 км.

Ранее Фокус сообщал, что первый серийный Cadillac Escalade-V продали на аукционе за $500 тысяч — в три раза дороже его цены в автосалоне.