Chevrolet выпустят бюджетный кроссовер за $20 000 с интересным дизайном (фото)
Chevrolet Seeker — новый недорогой кроссовер от General Motors. Модель будут продавать по всему миру и оснастят 179-сильным бензиновым турбомотором.
Опубликовано первое официальное фото Chevrolet Seeker. Небольшой бюджетный кроссовер представят 28 июля, а в производство он поступит с осени. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте General Motors.
Презентация Chevrolet Seeker состоится в Шанхае, ведь именно на китайском предприятии SAIC-GM наладят выпуск модели. Впрочем, кроссовер планируют продавать по всему миру. Базовая версия будет стоить примерно 20 000 долларов.
На тизере автомобиль затемнен, но ранее в интернет попали шпионские фото Chevrolet Seeker из Китая. Кроссовер отличается оригинальным дизайном с тоненькими светодиодными фарами, рельефными боковинами и широкой решеткой радиатора. Задние крылья слегка расширены.
Кроме того, предложат спортивный вариант RS с обвесом и 18-дюймовыми дисками. По размерам кроссовер занимает нишу между Chevrolet Tracker и Equinox.
Габариты Chevrolet Seeker 2023:
- Длина – 4537 мм
- Ширина – 1823 мм
- Высота – 1564 мм
- Колесная база – 2700 мм
Кроссовер Chevrolet Seeker оснастят 1,5-литровым 179-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической КПП. Ожидаются версии с передним и полным приводом.
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