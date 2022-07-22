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Chevrolet выпустят бюджетный кроссовер за $20 000 с интересным дизайном (фото)

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Chevrolet Seeker 2023, Chevrolet Seeker, кроссовер Chevrolet, новый Chevrolet Seeker
Фото: General Motors | Chevrolet Seeker планируют продавать по всему миру

Chevrolet Seeker — новый недорогой кроссовер от General Motors. Модель будут продавать по всему миру и оснастят 179-сильным бензиновым турбомотором.

Опубликовано первое официальное фото Chevrolet Seeker. Небольшой бюджетный кроссовер представят 28 июля, а в производство он поступит с осени. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте General Motors.

Презентация Chevrolet Seeker состоится в Шанхае, ведь именно на китайском предприятии SAIC-GM наладят выпуск модели. Впрочем, кроссовер планируют продавать по всему миру. Базовая версия будет стоить примерно 20 000 долларов.

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У кроссовера оригинальный дизайн передней части
Фото: autohome.com.cn

На тизере автомобиль затемнен, но ранее в интернет попали шпионские фото Chevrolet Seeker из Китая. Кроссовер отличается оригинальным дизайном с тоненькими светодиодными фарами, рельефными боковинами и широкой решеткой радиатора. Задние крылья слегка расширены.

Кроме того, предложат спортивный вариант RS с обвесом и 18-дюймовыми дисками. По размерам кроссовер занимает нишу между Chevrolet Tracker и Equinox.

Chevrolet Seeker 2023, Chevrolet Seeker, кроссовер Chevrolet, новый Chevrolet Seeker
Chevrolet Seeker будут оснащать 1,5-литровым 179-сильным турбомотором
Фото: autohome.com.cn

Габариты Chevrolet Seeker 2023:

  • Длина – 4537 мм
  • Ширина – 1823 мм
  • Высота – 1564 мм
  • Колесная база – 2700 мм
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Кроссовер Chevrolet Seeker оснастят 1,5-литровым 179-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической КПП. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

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