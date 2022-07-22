Chevrolet випустять бюджетний кросовер за $20 000 із цікавим дизайном (фото)

Chevrolet Seeker — новий недорогий кросовер від General Motors. Модель продаватимуть по всьому світу й оснастять 179-сильним бензиновим турбомотором.

Опубліковано перше офіційне фото Chevrolet Seeker. Невеликий бюджетний кросовер представлять 28 липня, а у виробництво він надійде з осені. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті General Motors.

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Презентація Chevrolet Seeker відбудеться у Шанхаї, адже саме на китайському підприємстві SAIC-GM налагодять випуск моделі. Втім, кросовер планують продавати в усьому світі. Базова версія коштуватиме приблизно 20 000 доларів.

[ + – ] У кросовера оригінальний дизайн передньої частини Фото: autohome.com.cn

На тизері автомобіль затемнений, але раніше в інтернет потрапили шпигунські фото Chevrolet Seeker із Китаю. Кросовер відрізняється оригінальним дизайном із тоненькими світлодіодними фарами, рельєфними боковинами та широкою решіткою радіатора. Задні крила трохи розширені.

Крім того, запропонують спортивний варіант RS з обважуванням і 18-дюймовими дисками. За розмірами кросовер займає нішу між Chevrolet Tracker та Equinox.

[ + – ] Chevrolet Seeker оснащуватимуть 1,5-літровим 179-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Габарити Chevrolet Seeker 2023:

довжина — 4 537 мм;

ширина — 1 823 мм;

висота — 1 564 мм;

колісна база — 2 700 мм.

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Кросовер Chevrolet Seeker оснастять 1,5-літровим 179-сильним бензиновим турбомотором і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Очікуються версії з переднім і повним приводом.

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