Неприметную 37-летнюю тройку BMW продают по цене нового Гелендвагена (фото)

BMW 323i 30 лет простоял на складе автосалона и не выезжал на дороги. Автомобиль отлично сохранился, а его пробег — всего 260 км.

В Австрии на продажу выставили старый BMW 323i 1985 года. За довольно обычный и не коллекционный автомобиль просят целых 119 950 евро — как за новый Mercedes G-Class. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Салон BMW 3 Series выглядит как новый Фото: carscoops.com

Дело в том, что эта тройка БМВ является капсулой времени. За 37 лет она проехала всего 260 км. Автомобиль полностью соответствует оригиналу, разве что залитое на заводе масло ему заменили. Лакокрасочное покрытие и отделка салона – в идеальном состоянии, да и шины у авто родные.

Известно, что этот автомобиль был демонстрационным экземпляром в бельгийском салоне BMW. Его так и не продали, а потому он 30 лет простоял на дилерском складе. Затем машину выкупил коллекционер BMW. Примечательно, что несколько лет назад BMW 323i E30 уже пытались продать за 70 000 евро.

[ + – ] BMW 323i идеально сохранился [ + – ] У автомобиля богатая комплектация [ + – ] В BMW установлены спортивные кресла Recaro [ + – ] Под капотом установлена 150-сильная шестерка

Купе BMW 323i оснащено 2,3-литровой 150-сильной бензиновой шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с и развивает 202 км/ч. Кроме того, предусмотрен опционный самоблокирующийся дифференциал.

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Комплектация авто довольно богатая, как для BMW 3 Series E30 80-х годов. Установлены спортивный руль, кресла Recaro, усилитель руля, магнитола, электроприводы стеклоподъемников и зеркал.

Ранее Фокус сообщал, что BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль — он появится в 2023 году.