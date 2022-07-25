Неприметную 37-летнюю тройку BMW продают по цене нового Гелендвагена (фото)
BMW 323i 30 лет простоял на складе автосалона и не выезжал на дороги. Автомобиль отлично сохранился, а его пробег — всего 260 км.
В Австрии на продажу выставили старый BMW 323i 1985 года. За довольно обычный и не коллекционный автомобиль просят целых 119 950 евро — как за новый Mercedes G-Class. Об этом пишет сайт Carscoops.
Дело в том, что эта тройка БМВ является капсулой времени. За 37 лет она проехала всего 260 км. Автомобиль полностью соответствует оригиналу, разве что залитое на заводе масло ему заменили. Лакокрасочное покрытие и отделка салона – в идеальном состоянии, да и шины у авто родные.
Известно, что этот автомобиль был демонстрационным экземпляром в бельгийском салоне BMW. Его так и не продали, а потому он 30 лет простоял на дилерском складе. Затем машину выкупил коллекционер BMW. Примечательно, что несколько лет назад BMW 323i E30 уже пытались продать за 70 000 евро.
Купе BMW 323i оснащено 2,3-литровой 150-сильной бензиновой шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с и развивает 202 км/ч. Кроме того, предусмотрен опционный самоблокирующийся дифференциал.Важно
Комплектация авто довольно богатая, как для BMW 3 Series E30 80-х годов. Установлены спортивный руль, кресла Recaro, усилитель руля, магнитола, электроприводы стеклоподъемников и зеркал.
Ранее Фокус сообщал, что BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль — он появится в 2023 году.