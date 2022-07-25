Непримітну 37-річну трійку BMW продають за ціною нового "Гелендваґена" (фото)
BMW 323i 30 років простояв на складі автосалону та не виїжджав на дороги. Автомобіль добре зберігся, а його пробіг — усього 260 км.
В Австрії виставили на продаж старий BMW 323i 1985 року. За досить звичайний і не колекційний автомобіль просять цілих 119 950 євро, як за новий Mercedes G-Class. Про це пише сайт Carscoops.
Справа в тому, що ця трійка BMW є капсулою часу. За 37 років вона проїхала лише 260 км. Автомобіль повністю відповідає оригіналу, хіба що залите на заводі мастило йому замінили. Лакофарбове покриття й оздоблення салону — в ідеальному стані, та й шини в авто рідні.
Відомо, що цей автомобіль був демонстраційним екземпляром у бельгійському салоні BMW. Його так і не продали, тому він 30 років простояв на дилерському складі. Потім машину викупив колекціонер BMW. Примітно, що кілька років тому BMW 323i E30 намагалися продати за 70 000 євро.
Купе BMW 323i оснащене 2,3-літровою 150-сильною бензиновою шісткою та 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 8,5 сек і розвиває 202 км/год. Крім того, передбачений опційний диференціал, що самоблокується.Важливо
Комплектація автомобіля досить багата, як для BMW 3 Series E30 80-х років. Встановлено спортивне кермо, крісла Recaro, підсилювач керма, магнітола, електроприводи склопідйомників і дзеркал.
Раніше Фокус повідомляв, що BMW випустять перший у світі броньований електромобіль — він з'явиться у 2023 році.