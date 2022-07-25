Непримітну 37-річну трійку BMW продають за ціною нового "Гелендваґена" (фото)

BMW 323i 30 років простояв на складі автосалону та не виїжджав на дороги. Автомобіль добре зберігся, а його пробіг — усього 260 км.

В Австрії виставили на продаж старий BMW 323i 1985 року. За досить звичайний і не колекційний автомобіль просять цілих 119 950 євро, як за новий Mercedes G-Class. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] Салон BMW 3 Series має вигляд нового Фото: carscoops.com

Справа в тому, що ця трійка BMW є капсулою часу. За 37 років вона проїхала лише 260 км. Автомобіль повністю відповідає оригіналу, хіба що залите на заводі мастило йому замінили. Лакофарбове покриття й оздоблення салону — в ідеальному стані, та й шини в авто рідні.

Відомо, що цей автомобіль був демонстраційним екземпляром у бельгійському салоні BMW. Його так і не продали, тому він 30 років простояв на дилерському складі. Потім машину викупив колекціонер BMW. Примітно, що кілька років тому BMW 323i E30 намагалися продати за 70 000 євро.

[ + – ] BMW 323i ідеально зберігся [ + – ] В автомобіля багата комплектація [ + – ] У BMW встановлені спортивні крісла Recaro [ + – ] Під капотом встановлена 150-сильна шістка

Купе BMW 323i оснащене 2,3-літровою 150-сильною бензиновою шісткою та 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 8,5 сек і розвиває 202 км/год. Крім того, передбачений опційний диференціал, що самоблокується.

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Комплектація автомобіля досить багата, як для BMW 3 Series E30 80-х років. Встановлено спортивне кермо, крісла Recaro, підсилювач керма, магнітола, електроприводи склопідйомників і дзеркал.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW випустять перший у світі броньований електромобіль — він з'явиться у 2023 році.