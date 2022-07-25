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Два метра длины и двери как у Lamborghini: рассекречен первый иранский электрокар (фото)

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клон рено твизи, Renault Twizy, копия Renault Twizy, иранский автомобиль, Cheetah Yooz
Cheetah Yooz очень похож на Renault Twizy

Компактный электромобиль Cheetah Yooz весит всего 480 кг и оснащен небольшим 20-сильным мотором. Его двери поднимаются вверх, а пассажир сидит за водителем, как на мотоцикле.

Опубликованы фото первого электрокара из Ирана. Миниатюрный Cheetah Yooz планируют запустить в производство уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Khodro Bank.

клон рено твизи, Renault Twizy, копия Renault Twizy, иранский автомобиль, Cheetah Yooz
Двери поднимаются вверх, как у Lamborghini

Разработчиками Cheetah Yooz в Иране называют стартап Paraks. Впрочем, на самом деле электромобиль является клоном китайского Rayttle E28, который, в свою очередь, копирует французский городской электрокар Renault Twizy. Представители Paraks утверждают, что в конструкции авто 800 оригинальных деталей, а локализация составляет 85%.

клон рено твизи, Renault Twizy, копия Renault Twizy, иранский автомобиль, Cheetah Yooz
Запас хода электрокара составляет 100 км

Сходство с Twizy видно невооруженным глазом. Cheetah Yooz – такая же миниатюрная капсула на колесах длиной 2,3 м и массой 480 кг. Как и в Renault, двери поднимаются вверх в стиле Lamborghini.

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В салоне пассажир сидит за водителем, как в мотоцикле. Показания приборов выведены на маленький монохромный дисплей, а количество переключателей внутри сведено к минимуму.

клон рено твизи, Renault Twizy, копия Renault Twizy, иранский автомобиль, Cheetah Yooz
Показания приборов выведены на миниатюрный дисплей

Иранский автомобиль оснащен 20-сильным электромотором и аккумуляторной батареей Samsung емкостью 7,7 кВтч. Он развивает 80 км/ч и может проехать до 100 км без подзарядки.

Поначалу планируют собрать пробную партию из 30 Cheetah Yooz. Затем объемы производства собираются постепенно увеличить до 150 авто в месяц.

Ранее Фокус сообщал, что Cadillac готовит флагманский электромобиль стоимостью около $300 тысяч.