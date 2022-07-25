Два метри довжини і двері як у Lamborghini: розсекречено перший іранський електрокар (фото)

Компактний електромобіль Cheetah Yooz важить всього 480 кг і має невеликий 20-сильний двигун. Його двері піднімаються вгору, а пасажир сидить за водієм, як на мотоциклі.

Опубліковано фото першого електрокара з Ірану. Мініатюрний Cheetah Yooz планують запустити у виробництво вже цього року. Про це повідомляє сайт Khodro Bank.

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[ + – ] Двері піднімаються вгору, як у Lamborghini

Розробниками Cheetah Yooz в Ірані називають стартап Paraks. Втім, насправді електромобіль є клоном китайського Rayttle E28, який копіює французький міський електрокар Renault Twizy. Представники Paraks стверджують, що у конструкції авто 800 оригінальних деталей, а локалізація складає 85%.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 100 км.

Подібність до Twizy видно неозброєним оком. Cheetah Yooz — така сама мініатюрна капсула на колесах довжиною 2,3 м і масою 480 кг. Як і в Renault, двері піднімаються вгору у стилі Lamborghini.

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У салоні пасажир сидить за водієм, як у мотоциклі. Показ приладів виведено на маленький монохромний дисплей, а кількість перемикачів усередині зведена до мінімуму.

[ + – ] Показ приладів виведено на мініатюрний дисплей

Іранський автомобіль оснащений 20-сильним електродвигуном та акумуляторною батареєю Samsung ємністю 7,7 кВтг. Він розвиває 80 км/год та може проїхати до 100 км без підзарядки.

Спочатку планують зібрати пробну партію із 30 Cheetah Yooz. Потім обсяги виробництва мають намір поступово збільшити до 150 авто на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac готує флагманський електромобіль вартістю близько 300 тисяч доларів.