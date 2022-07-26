Toyota готовит недорогой компактный седан за $15 000 (видео)
Седан Toyota Yaris будет заметно крупнее хэтчбека и отличается от него по дизайну. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях
Модельный ряд Toyota Yaris 2022 пополнит седан. Премьера нового его поколения запланирована на 9 августа, а продажи авто стартуют до конца года по цене примерно от $15 000. Видео с новой моделью появилось на официальном Youtube-канале Toyota.
Седан Toyota Yaris существенно отличается от хэтчбека по дизайну. Судя по изображениям, у него покатая аркообразная крыша, огромная решетка радиатора и стреловидные светодиодные фары.
Кроме того, новая Toyota Yaris Sedan заметно крупнее пятидверной версии. Точные габариты неизвестны, но ожидается, что длина авто достигнет 4,4-4,5 м. Седан разрабатывают совместно с Daihatsu на платформе TNGA.Важно
А вот в салоне больше общих черт с хэтчбеком Yaris – это и трехспицевый руль, и переключатели климат-контроля, и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Передняя панель выполнена ассиметричной.
По предварительным данным, базовый седан Toyota Yaris получит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 92 л. с. Позже также появится гибридная версия с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 116 л. с. Обе модификации будут оснащены бесступенчатым вариатором.
Ранее Фокус сообщал, что Toyota Yaris Cross получила спортивную версию. Ее создали в гоночной команде Gazoo Racing.