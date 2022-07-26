Toyota готує недорогий компактний седан за $15 000 (відео)

Седан Toyota Yaris буде помітно більший за хетчбек і відрізняється від нього дизайном. Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях

Модельний ряд Toyota Yaris 2022 року поповнить седан. Прем'єра нового покоління запланована на 9 серпня, а продажі авто стартують до кінця року за ціною приблизно від $15 000. Відео з новою моделлю з'явилося на офіційному Youtube-каналі Toyota.

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[ + – ] У седана похилий аркоподібний дах Фото: Toyota

Седан Toyota Yaris істотно відрізняється від хетчбека дизайном. Судячи із зображень, у нього похилий аркоподібний дах, величезна решітка радіатора і стрілоподібні світлодіодні фари.

[ + – ] На центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей Фото: скриншот/youtube

Крім того, нова Toyota Yaris Sedan помітно більша за п'ятидверну версію. Точні габарити невідомі, але очікується, що довжина авто досягне 4,4-4,5 м. Седан розробляють разом із Daihatsu на платформі TNGA.

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А ось в салоні більше спільних рис з хетчбеком Yaris — це і триспицеве кермо і перемикачі клімат-контролю, і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Передня панель виконана асиметричною.

[ + – ] Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях

За попередніми даними, базовий седан Toyota Yaris отримає 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 92 к. с. Пізніше також з'явиться гібридна версія з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором загальною потужністю 116 к. с. Обидві модифікації будуть оснащені безступінчастим варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Yaris Cross отримала спортивну версію. Її створили в перегоновій команді Gazoo Racing.