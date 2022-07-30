Давняя обида: пенсионер из мести сжег машины в автосалоне (фото)

Пожилой американец ночью сжег дотла четыре автомобиля. Их суммарная стоимость составляет 82 800 долларов.

В США 79-летний мужчина ночью пробрался на парковку автосалона и поджег автомобили. Таким образом он решил отомстить за проданную ему машину с дефектом. Об этом сообщается на официальной странице автосалона O'Daniel Automotive Group.

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Инцидент произошел в городе Форт Уэйн (штат Индиана). Пенсионер Дьюи Фредерик ночью пробрался на территорию салона по продаже подержанных машин, поджег сигнальный фаер и засунул его в горловину бензобака Jeep Compass.

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Кроссовер вспыхнул и вскоре огонь перекинулся на два других авто – GMC Acadia и Jeep Grand Cherokee. Пожилой американец не остановился на достигнутом и забросил еще один фаер в салон кабриолета Pontiac Solstice.

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В итоге все четыре автомобиля полностью сгорели. Автосалону нанесено убытков на сумму 82 800 долларов.

Злоумышленника быстро вычислили, ведь его пикап сняли камеры видеонаблюдения. Полицейским Дьюи Фредерик объяснил, что пришел час расплаты.

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Выяснилось, что американец еще в 1986 году купил в этом автосалоне внедорожник Jeep. Со временем в авто обнаружился дефект двигателя, но дилер не захотел его устранить. И вот 36 лет спустя покупатель решил отомстить продавцу.

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