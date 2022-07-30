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Давня образа: пенсіонер із помсти спалив машини в автосалоні (фото)

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автосалон джип, підпал авто, згоріло авто, згорів автомобіль, Jeep Compass
Фото: Stellantis | Причиною підпалу став давній конфлікт із автосалоном

Літній американець уночі спалив вщент чотири автомобілі. Їхня сумарна вартість становить 82 800 доларів.

У США 79-річний чоловік уночі пробрався на парковку автосалону та підпалив автомобілі. Так він вирішив помститися за продану йому машину з дефектом. Про це повідомляється на офіційній сторінці автосалону O'Daniel Automotive Group.

Інцидент стався у місті Форт Вейн (штат Індіана). Пенсіонер Дьюї Фредерік уночі пробрався на територію салону з продажу машин, підпалив сигнальний фаєр і засунув його в горловину бензобака Jeep Compass.

автосалон джип, підпал авто, згоріло авто, згорів автомобіль, Jeep Compass
Американець уночі пробрався на парковку автосалону та підпалив машини

Кросовер спалахнув і незабаром вогонь перекинувся на два інші авто — GMC Acadia та Jeep Grand Cherokee. Літній американець не зупинився на досягнутому та закинув ще один фаєр у салон кабріолету Pontiac Solstice.

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У результаті всі чотири автомобілі повністю згоріли. Автосалону завдано збитків у сумі 82 800 доларів.

Зловмисника швидко вирахували, адже його пікап зняли камери відеоспостереження. Поліцейським Дьюї Фредерік пояснив, що настав час розплати.

автосалон джип, підпал авто, згоріло авто, згорів автомобіль, Jeep Compass
Чотири автомобілі згоріли вщент
автосалон джип, підпал авто, згоріло авто, згорів автомобіль, Jeep Compass
Збитки автосалону оцінили у $82 800

З'ясувалося, що американець ще 1986 року купив у цьому автосалоні позашляховик Jeep. Згодом у авто виявився дефект двигуна, але дилер не захотів його усунути. І ось через 36 років покупець вирішив помститися продавцю.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили унікальний 60-річний суперкар Ferrari за $30 мільйонів.