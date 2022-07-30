Давня образа: пенсіонер із помсти спалив машини в автосалоні (фото)

Літній американець уночі спалив вщент чотири автомобілі. Їхня сумарна вартість становить 82 800 доларів.

У США 79-річний чоловік уночі пробрався на парковку автосалону та підпалив автомобілі. Так він вирішив помститися за продану йому машину з дефектом. Про це повідомляється на офіційній сторінці автосалону O'Daniel Automotive Group.

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Інцидент стався у місті Форт Вейн (штат Індіана). Пенсіонер Дьюї Фредерік уночі пробрався на територію салону з продажу машин, підпалив сигнальний фаєр і засунув його в горловину бензобака Jeep Compass.

[ + – ] Американець уночі пробрався на парковку автосалону та підпалив машини

Кросовер спалахнув і незабаром вогонь перекинувся на два інші авто — GMC Acadia та Jeep Grand Cherokee. Літній американець не зупинився на досягнутому та закинув ще один фаєр у салон кабріолету Pontiac Solstice.

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У результаті всі чотири автомобілі повністю згоріли. Автосалону завдано збитків у сумі 82 800 доларів.

Зловмисника швидко вирахували, адже його пікап зняли камери відеоспостереження. Поліцейським Дьюї Фредерік пояснив, що настав час розплати.

[ + – ] Чотири автомобілі згоріли вщент [ + – ] Збитки автосалону оцінили у $82 800

З'ясувалося, що американець ще 1986 року купив у цьому автосалоні позашляховик Jeep. Згодом у авто виявився дефект двигуна, але дилер не захотів його усунути. І ось через 36 років покупець вирішив помститися продавцю.

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