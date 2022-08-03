Санкции в действии: стоимость ремонта авто в РФ выросла в несколько раз
В РФ резко выросли цены на автомобильные запчасти. Оригинальные детали некоторых брендов подорожали в 1,5-2,5 раза и стали дефицитом.
Цены на автозапчасти в России за последние полгода стремительно взлетели. В условиях санкций детали для автомобилей стало сложнее достать и далеко не всегда их можно заменить неоригинальными комплектующими. Об этом пишет Коммерсантъ.
По данным аналитического агентства НАПИ, цены на оригинальные запчасти для Haval в РФ с января по июль выросли на 93,3%, для Geely – на 57,7%, а для Hyundai – на 44,5%.
Наилучшая ситуация у Kia – рост стоимости составил только 20,6%. Даже у Lada отмечено увеличение цен на детали сразу на 33%, несмотря на то, что многие из них производятся в России.
Намного хуже обстоят дела в премиум-сегменте – детали к Mercedes-Benz, BMW или Lexus стали дороже в 1,5-2,5 раза. Обусловлено это тем, что владельцы дорогих авто чаще готовы переплачивать за оригинальные запчасти и этим пользуются дилеры. Кроме того, больше придется платить и за услуги СТО — они подорожали в 2,5 раза. То есть, суммарно ремонт подорожал в несколько раз.Важно
Основной причиной скачка цен называют дефицит автозапчастей в РФ. Больше всего выросла стоимость тех комплектующих, которые нельзя заменить неоригинальными аналогами – кузовных деталей и сложной электроники. Их приходится завозить полулегально, прибегая к параллельному импорту.
В ближайшее время ситуация на рынке вряд ли улучшится. Эксперты прогнозируют, что запчасти точно не станут дешевле, хотя темпы роста цен могут снизиться.
Ранее Фокус сообщал, что в РФ стартовали продажи новой Lada Vesta и ее цена превысила $30 тысяч.