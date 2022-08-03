Санкції в дії: вартість ремонту авто в РФ зросла в кілька разів

У РФ різко зросли ціни на автозапчастини. Оригінальні деталі деяких брендів подорожчали у 1,5-2,5 разу та стали дефіцитом.

Ціни на автозапчастини в Росії за останні пів року стрімко злетіли. В умовах санкцій деталі для автомобілів стало складніше дістати, і далеко не завжди їх можна замінити на неоригінальні комплектуючі. Про це пише "Коммерсант".

За даними аналітичного агентства НАПІ, ціни на оригінальні запчастини для Haval у РФ із січня по липень зросли на 93,3%, Geely — на 57,7%, а для Hyundai — на 44,5%.

[ + – ] Найбільше подорожчав ремонт авто преміальних брендів Фото: autoua.net

Найкраща ситуація в Kia — зростання вартості становило лише 20,6%. Навіть у Lada відзначили збільшення цін на деталі відразу на 33%, незважаючи на те, що багато які з них виробляють у Росії.

Набагато гірші справи в преміум-сегменті — деталі до Mercedes-Benz, BMW або Lexus стали дорожчими в 1,5-2,5 разу. Зумовлено це тим, що власники дорогих авто частіше готові переплачувати за оригінальні запчастини, і цим користуються дилери. Крім того, більше доведеться платити й за послуги СТО — вони подорожчали у 2,5 разу. Тобто сумарно ремонт подорожчав у кілька разів.

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Основною причиною стрибка цін називають дефіцит автозапчастин у РФ. Найбільше зросла вартість тих комплектуючих, які не можна замінити неоригінальними аналогами — кузовних деталей і складної електроніки. Їх доводиться завозити напівлегально, вдаючися до паралельного імпорту.

Найближчим часом ситуація на ринку навряд чи покращає. Експерти прогнозують, що запчастини точно не стануть дешевшими, хоча темпи зростання цін можуть знизитися.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ стартували продажі нової Lada Vesta, і її ціна перевищила $30 тисяч.