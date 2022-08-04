Смелый дизайн и 450 сил: Porsche показали уникальный кабриолет Cayenne (фото)

Кабриолет Porsche Cayenne создали еще 20 лет назад, однако так и не решились запустить его в производство. Оригинальная модель сейчас хранится в музее.

Кроссовер Porsche Cayenne в нынешнем году празднует свое 20-летие и к юбилею немецкая марка раскрывает секреты своей самой успешной модели. В частности, публике показали единственный в своем роде кабриолет Cayenne. Подробности уникального авто раскрыли в пресс-службе Porsche.

[ + – ] Оригинальный прототип не стал серийным Фото: Porsche

При разработке Porsche Cayenne в начале XXI века рассматривалась возможность создания нескольких разных вариантов модели – удлиненной семиместной модификации, купе-кроссовера и даже внедорожного кабриолета. Из них только последнего воплотили в металле в 2002 году.

[ + – ] Крыша авто выполнена сдвижной Фото: Porsche

Кабриолет Porsche Cayenne сохранил габариты стандартного кроссовера, но при этом стал двухдверным. Авто стало ниже, а линию его крыши сделали более покатой.

Механизм мягкого складывающегося верха позаимствовали у Porsche 911 Targa, то есть крыша у авто сдвижная и остаются задние стойки. Салон Porsche Cayenne не изменился и такой же, как у обычной модели.

[ + – ] Салон Porsche Cayenne не претерпел изменений Фото: Porsche

Кабриолет строили на базе топового Porsche Cayenne Turbo с 4,8-литровым турбированным V8 на 450 л. с. Однако в итоге автомобиль так и остался прототипом, который даже не мог сам ездить. Авангардную модель не запустили в производство и сейчас она хранится в в запасниках музея Porsche.

[ + – ] Сейчас кабриолет хранится в музее Porsche Фото: Porsche

Ранее Фокус рассказывал, что Cayenne не был первой внедорожной моделью марки — его предшественника выпустили еще в 50-х годах и он оказался очень нестандартным.