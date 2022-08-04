Сміливий дизайн і 450 сил: Porsche показали унікальний кабріолет Cayenne (фото)

Кабріолет Porsche Cayenne створили ще 20 років тому, проте так і не наважилися запустити його у виробництво. Оригінальна модель зараз зберігається у музеї.

Кросовер Porsche Cayenne цього року святкує своє 20-річчя і до ювілею німецька марка розкриває секрети своєї найуспішнішої моделі. Зокрема, публіці показали єдиний у своєму роді кабріолет Cayenne. Подробиці унікального авто розкрили у пресслужбі Porsche.

[ + – ] Оригінальний прототип не став серійним Фото: Porsche

У процесі розробки Porsche Cayenne на початку XXI століття розглядалася можливість створення кількох різних варіантів моделі — подовженої семимісної модифікації, купе-кросовера та навіть позашляхового кабріолета. З них лише останнього втілили в металі в 2002 році.

[ + – ] Дах авто виконаний зсувним Фото: Porsche

Кабріолет Porsche Cayenne зберіг габарити стандартного кросовера, але став дводверним. Авто стало нижчим, а лінію його даху зробили похилим.

Механізм м'якого верху, що складається, запозичили у Porsche 911 Targa, тобто дах в авто зсувний і залишаються задні стійки. Салон Porsche Cayenne не змінився і такий самий, як у звичайної моделі.

[ + – ] Салон Porsche Cayenne не зазнав змін Фото: Porsche

Кабріолет будували на базі топового Porsche Cayenne Turbo із 4,8-літровим турбованим V8 на 450 к. с. Однак зрештою автомобіль так і залишилося прототипом, який навіть не міг сам їздити. Авангардну модель не запустили у виробництво й зараз вона зберігається у запасниках музею Porsche.

[ + – ] Наразі кабріолет зберігається в музеї Porsche Фото: Porsche

Раніше Фокус розповідав, що Cayenne не був першою позашляховою моделлю марки — його попередника випустили ще в 50-х роках, і він виявився дуже нестандартним.