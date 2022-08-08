Огромные колеса и свыше 550 сил. Британцы готовят мощного конкурента Гелендвагену (видео)

Флагманский Land Rover Defender получит 5,0-литровый V8 мощностью не меньше 550 л. с. Кроме того, внедорожные способности автомобиля будут улучшены.

Линейку Land Rover Defender 2023 пополнит топовая заряженная версия. Внедорожник засняли во время прохождения тестов на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] У Defender увеличен клиренс и установлены внедорожные шины Фото: motor1.com

Ранее появление спортивной модификации было анонсировано руководством Land Rover. Было заявлено, что новый Land Rover Defender получит 5,0-литровый компрессорный V8.

[ + – ] Заряженный внедорожник появится в 2023 году Фото: motor1.com

В модельном ряду уже есть версия с этим мотором на 525 л. с., но заряженный вариант будет мощнее – около 550-575 л. с. Главным его конкурентом станет 585-сильный Mercedes-AMG G63 4x4². Наверняка автомобиль сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также пневмоподвеску с увеличенным клиренсом.

Важно

Старый Гелендваген превратили в уникальный шестиколесный лимузин (видео)

В основе новинки лежит пятидверный Land Rover Defender 110. Тестовый прототип обклеили камуфляжем, но изменения в дизайне все равно заметны.

[ + – ] Автомобиль получит 5,0-литровый компрессорный V8

Как и главного соперника Mercedes-Benz, заряженный Land Rover Defender также подготовили к серьезному бездорожью. И так неплохую проходимость модели решили улучшить, увеличил клиренс и установив специальную внедорожную резину. Кроме того, расширены колесные арки.

Ранее Фокус сообщал, что культовый Land Rover Defender первого поколения вернули в производство и выпустят лимитированной серией.