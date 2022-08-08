Величезні колеса та понад 550 сил. Британці готують потужного конкурента "Гелендвагену" (відео)

Флагманський Land Rover Defender отримає 5,0-літровий V8 потужністю не менше ніж 550 к. с. Крім того, позашляхові здібності автомобіля будуть покращені.

Лінійку Land Rover Defender 2023 поповнить заряджена топова версія. Позашляховик зняли під час проходження тестів на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] У Defender збільшили кліренс і встановили позашляхові шини Фото: motor1.com

Раніше появу спортивної модифікації анонсувало керівництво Land Rover. Заявили, що новий Land Rover Defender отримає 5,0-літровий компресорний V8.

[ + – ] Заряджуваний позашляховик з'явиться у 2023 році Фото: motor1.com

У модельному ряду вже є версія з цим мотором на 525 к. с., але заряджуваний варіант буде потужнішим — близько 550-575 к. с. Головним його конкурентом стане 585-сильний Mercedes-AMG G63 4x4². Напевно, автомобіль збереже повний привід із понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, а також пневмопідвіску зі збільшеним кліренсом.

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В основі новинки лежить п'ятидверний Land Rover Defender 110. Тестовий прототип обклеїли камуфляжем, але зміни в дизайні однаково помітні.

[ + – ] Автомобіль отримає 5,0-літровий компресорний V8

Як і головного суперника Mercedes-Benz, заряджений Land Rover Defender також підготували до серйозного бездоріжжя. І так непогану прохідність моделі вирішили покращити, збільшивши кліренс і встановивши спеціальну позашляхову гуму. Крім того, розширили колісні арки.

Раніше Фокус повідомляв, що культовий Land Rover Defender першого покоління повернули у виробництво та випустять лімітовану серію.