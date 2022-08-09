Капсулы времени: культовые американские авто 40 лет простояли в гараже (видео)

Три коллекционных Dodge 70-х годов простояли без движения около 40 лет. Об автомобилях заботились и поэтому они неплохо сохранились.

В американском штате Мичиган в старом гараже нашли редкие ретро-автомобили. Коллекционные Dodge уже около 40 лет не выезжали на дороги. Подробно о небольшой коллекции рассказали на Youtube-канале Auto Archaeology.

[ + – ] Автомобили неплохо сохранились и два из них уже ездят Фото: скриншот/youtube

Раритетные Dodge стоят без движения с начала 80-х годов. Впрочем, об автомобилях заботились, поэтому они в неплохом состоянии — без пятен ржавчины и огромного слоя пыли. Машины вполне можно назвать капсулами времени.

[ + – ] Dodge Charger 1972 года Фото: скриншот/youtube

Самым ценным в коллекции является Dodge Super Bee 1971 года – всего выпустили только 5054 таких авто. Ярко-зеленое купе оснащено 6,3-литровым V8 мощностью 300 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 8,1 с.

[ + – ] Dodge Challenger 1973 Фото: скриншот/youtube

Dodge Charger 1972 года оснащен огромной 7,2-литровой восьмеркой, но он не столь мощный, как Super Bee. Введение строгих эко-норм снизило отдачу мотора до 280 л. с. До сотни авто стартует за те же 8,1 с.

[ + – ] Все три автомобиля оснащены большими американскими V8

Третий автомобиль в коллекции – Dodge Challenger 1973 года в лимитированном исполнении Rallye. Он также оснащен двигателем V8, но более скромным — 5,6-литровым мощностью 240 л. с.

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Теперь автомобилям найдут новых владельцев. Примечательно, что Dodge Challenger и Super Bee уже ездят, а вот Charger требует несложного ремонта.

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