Капсули часу: культові американські авто 40 років простояли в гаражі (відео)
Три колекційні Dodge 70-х років простояли без руху близько 40 років. Про автомобілі дбали, і тому вони непогано збереглися.
В американському штаті Мічиган у старому гаражі знайшли рідкісні ретро автомобілі. Колекційні Dodge уже близько 40 років не виїжджали на дороги. Детально про невелику колекцію розповіли на YouТube-каналі Auto Archaeology.
Раритетні Dodge стоять без руху з початку 80-х. Утім, про автомобілі дбали, тому вони в непоганому стані — без плям іржі та величезного шару пилу. Машини можна назвати капсулами часу.
Найціннішим в колекції є Dodge Super Bee 1971 — усього випустили тільки 5054 таких авто. Яскраво-зелене купе оснащене 6,3-літровим V8 потужністю 300 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 8,1 с.
Dodge Charger 1972 оснащений величезною 7,2-літровою вісімкою, але він не настільки потужний, як Super Bee. Введення суворих еконорм знизило віддачу двигуна до 280 к. с. До сотні авто стартує за ті самі 8,1 с.
Третій автомобіль у колекції — Dodge Challenger 1973 року в лімітованому виконанні Rallye. Він також оснащений двигуном V8, але скромнішим — 5,6-літровим потужністю 240 к. с.Важливо
Тепер автомобілям знайдуть нових власників. Примітно, що Dodge Challenger і Super Bee уже їздять, а ось Charger потребує нескладного ремонту.
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