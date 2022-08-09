Капсули часу: культові американські авто 40 років простояли в гаражі (відео)

Три колекційні Dodge 70-х років простояли без руху близько 40 років. Про автомобілі дбали, і тому вони непогано збереглися.

В американському штаті Мічиган у старому гаражі знайшли рідкісні ретро автомобілі. Колекційні Dodge уже близько 40 років не виїжджали на дороги. Детально про невелику колекцію розповіли на YouТube-каналі Auto Archaeology.

[ + – ] Автомобілі непогано збереглися, і два з них уже їздять Фото: скриншот/youtube

Раритетні Dodge стоять без руху з початку 80-х. Утім, про автомобілі дбали, тому вони в непоганому стані — без плям іржі та величезного шару пилу. Машини можна назвати капсулами часу.

[ + – ] Dodge Charger 1972 року Фото: скриншот/youtube

Найціннішим в колекції є Dodge Super Bee 1971 — усього випустили тільки 5054 таких авто. Яскраво-зелене купе оснащене 6,3-літровим V8 потужністю 300 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 8,1 с.

[ + – ] Dodge Challenger 1973 Фото: скриншот/youtube

Dodge Charger 1972 оснащений величезною 7,2-літровою вісімкою, але він не настільки потужний, як Super Bee. Введення суворих еконорм знизило віддачу двигуна до 280 к. с. До сотні авто стартує за ті самі 8,1 с.

[ + – ] Усі три автомобілі оснащені великими американськими V8

Третій автомобіль у колекції — Dodge Challenger 1973 року в лімітованому виконанні Rallye. Він також оснащений двигуном V8, але скромнішим — 5,6-літровим потужністю 240 к. с.

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Тепер автомобілям знайдуть нових власників. Примітно, що Dodge Challenger і Super Bee уже їздять, а ось Charger потребує нескладного ремонту.

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