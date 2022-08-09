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Авто

Капсули часу: культові американські авто 40 років простояли в гаражі (відео)

Dodge Super Bee, Dodge Charger, Dodge Challenger, занедбані авто, капсули часу
Фото: скриншот/youtube | Dodge Super Bee 1971 року

Три колекційні Dodge 70-х років простояли без руху близько 40 років. Про автомобілі дбали, і тому вони непогано збереглися.

В американському штаті Мічиган у старому гаражі знайшли рідкісні ретро автомобілі. Колекційні Dodge уже близько 40 років не виїжджали на дороги. Детально про невелику колекцію розповіли на YouТube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee, Dodge Charger, Dodge Challenger, занедбані авто, капсули часу
Автомобілі непогано збереглися, і два з них уже їздять
Фото: скриншот/youtube

Раритетні Dodge стоять без руху з початку 80-х. Утім, про автомобілі дбали, тому вони в непоганому стані — без плям іржі та величезного шару пилу. Машини можна назвати капсулами часу.

Dodge Super Bee, Dodge Charger, Dodge Challenger, занедбані авто, капсули часу
Dodge Charger 1972 року
Фото: скриншот/youtube

Найціннішим в колекції є Dodge Super Bee 1971 — усього випустили тільки 5054 таких авто. Яскраво-зелене купе оснащене 6,3-літровим V8 потужністю 300 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 8,1 с.

Dodge Super Bee, Dodge Charger, Dodge Challenger, занедбані авто, капсули часу
Dodge Challenger 1973
Фото: скриншот/youtube

Dodge Charger 1972 оснащений величезною 7,2-літровою вісімкою, але він не настільки потужний, як Super Bee. Введення суворих еконорм знизило віддачу двигуна до 280 к. с. До сотні авто стартує за ті самі 8,1 с.

Усі три автомобілі оснащені великими американськими V8

Третій автомобіль у колекції — Dodge Challenger 1973 року в лімітованому виконанні Rallye. Він також оснащений двигуном V8, але скромнішим — 5,6-літровим потужністю 240 к. с.

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Тепер автомобілям знайдуть нових власників. Примітно, що Dodge Challenger і Super Bee уже їздять, а ось Charger потребує нескладного ремонту.

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