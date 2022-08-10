Падает потолок. Свыше 250 000 Kia отзывают для устранения опасного дефекта

Детали потолка Kia Optima не закреплены надлежащим образом. При ДТП они могут серьезно травмировать водителя или пассажиров и подобный случай уже имел место.

Kia объявила масштабный отзыв 257 998 седанов Optima, выпущенных на заводе в американской Джорджии с августа 2011 по сентябрь 2013 года. У автомобилей обнаружен опасный дефект, который может привести к серьезным травмам во время ДТП. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Выяснилось, что панели отделки потолка в Kia Optima не закреплены надлежащим образом. При аварии они могут отвалиться и нанести увечья водителю и пассажирам.

[ + – ] Под отзыв попадают Kia Optima 2011-2013 годов выпуска Фото: Kia

Один подобный инцидент уже имел место в мае нынешнего года в США. В ДТП сработали боковые подушки безопасности, однако водитель получил травмы из-за того, что на него упал металлический элемент конструкции потолка. Владелец Kia Optima подал в суд на автопроизводителя с требованием компенсации.

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Во избежание подобных инцидентов в Kia решили отозвать все Optima 2011-2013 годов. С 26 сентября автомобили будут принимать на фирменных СТО и усиливать крепление деталей потолка. Естественно, все работы будут проведены бесплатно.

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