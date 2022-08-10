Падає стеля. Понад 250 000 Kia відкликають для усунення небезпечного дефекту

Деталі стелі Kia Optima не закріплені належним чином. При ДТП вони можуть серйозно травмувати водія чи пасажирів, і подібний випадок вже був.

Kia оголосила масштабне відкликання 257 998 седанів Optima, випущених на заводі в американській Джорджії з серпня 2011 по вересень 2013 року. У автомобілів виявлено небезпечний дефект, який може призвести до серйозних травм під час ДТП. Про це повідомляє сайт Carscoops.

З'ясувалося, що панелі обробки стелі Kia Optima не закріплені належним чином. При аварії вони можуть відвалитися і завдати каліцтва водію та пасажирам.

[ + – ] Під відкликання підпадають Kia Optima 2011-2013 років випуску Фото: Kia

Один подібний інцидент уже стався у травні цього року в США. В ДТП спрацювали бічні подушки безпеки, проте водій отримав травми через те, що на нього впав металевий елемент конструкції стелі. Власник Kia Optima подав до суду на автовиробника із вимогою компенсації.

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Щоб уникнути подібних інцидентів у Kia вирішили відкликати всі Optima 2011-2013 років. З 26 вересня автомобілі прийматимуть на фірмових СТО та посилюватимуть кріплення деталей стелі. Звичайно, всі роботи проведуть безкоштовно.

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