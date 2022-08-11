Новая технология позволяет самостоятельно удалить царапины на авто за полчаса

Новое средство очень быстро удаляет мелкие повреждения на кузове авто. Его достаточно нанести на царапину и оставить машину на солнце на полчаса.

Ученые из Южной Кореи изобрели новый способ удаления царапин с авто. Инновационное средство позволяет избавиться от мелких повреждений кузова авто всего за 30 минут. Об этом пишет сайт News Atlas.

[ + – ] Под действием инфракрасного излучения паста затягивает царапины на авто Фото: New Atlas

Для того, чтобы удалить царапину с авто, необходимо нанести на нее специальную пасту и поставить автомобиль на солнце. Через полчаса повреждение исчезнет.

Руководитель группы создателей новой технологии доктор Джин Чул Ким объяснил, что в основе нового вещества лежит полимерная сетка на основе акрил-полиола. Под действием инфракрасных лучей начинается химическая реакция, вследствие которой из недорогих полимерных материалов синтезируется специальное покрытие, которое заполняет в царапины на металле и затягивает их. Оно прозрачное, так что нет необходимости подбирать его под цвет авто.

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Для ускорения процесса можно направить солнечные лучи в нужное место с помощью увеличительного стекла. Новая технология позволяет убрать мелкие повреждения не только с кузова авто, но и с корпусов различных гаджетов — смартфонов, планшетов или ноутбуков. Пасту планируют запустить в производство в скором времени.

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