Нова технологія дозволяє самостійно видалити подряпини на авто за пів години

Новий засіб швидко видаляє дрібні пошкодження на кузові авто. Його достатньо нанести на подряпину та залишити машину на сонці на пів години.

Учені з Південної Кореї винайшли новий спосіб видалення подряпин із авто. Інноваційний засіб дозволяє позбавитися дрібних пошкоджень кузова авто всього за 30 хвилин. Про це пише сайт News Atlas.

[ + – ] Під дією інфрачервоного випромінювання паста затягує подряпини на авто Фото: New Atlas

Для того щоб видалити подряпину з авто, необхідно нанести на неї спеціальну пасту й поставити автомобіль на сонці. За пів години пошкодження зникне.

Керівник групи творців нової технології доктор Джин Чул Кім пояснив, що в основі нової речовини лежить полімерна сітка на основі акрил-поліолу. Під дією інфрачервоних променів починається хімічна реакція, внаслідок якої з недорогих полімерних матеріалів синтезується спеціальне покриття, яке заповнює подряпини на металі та затягує їх. Воно прозоре, тому немає необхідності підбирати його під колір авто.

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Для прискорення процесу можна направити сонячне проміння в потрібне місце за допомогою збільшувального скла. Нова технологія дозволяє усунути дрібні пошкодження не тільки з кузова авто, але й із корпусів різних гаджетів — смартфонів, планшетів або ноутбуків. Пасту планують запустити у виробництво незабаром.

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