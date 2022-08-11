Неисправный самолет устроил эффектное ДТП на загруженной автомагистрали (видео)

Самолет с отказавшим двигателем попытался приземлиться на автостраде и вызвал ДТП. Благодаря мастерству пилота в аварии никто не пострадал.

В Калифорнии на трассе 91 произошло курьезное ДТП. Спровоцировал его не автомобиль, а самолет, который попытался приземлиться на автостраде. Инцидент заснял видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин и его опубликовал канал KTLA.

Авария произошла днем 9 августа. Легкомоторный самолет Piper PA-32 с двумя людьми на борту направлялся в аэропорт Корона в пригороде Лос-Анджелеса. В пути у него внезапно отказал двигатель. Владелец и пилот самолета, 54-летний Эндрю Чо, понял, что до взлетно-посадочной полосы не дотянет и решил приземляться прямо на хайвэй.

[ + – ] Аварию случайно заснял видеорегистратор

Пилот выбрал свободный участок трассы и пошел на посадку. По словам Эндрю Чо, она оказалась очень жесткой – Piper PA-32 буквально рухнул на дорогу, зацепил пикап Toyota Tundra, развалился на части и загорелся.

К счастью, пилот и его пассажир быстро выбрались из самолета. В Toyota также никто не пострадал. После ДТП трассу перекрыли на несколько часов.

Важно

В США готовят к производству простой летающий автомобиль (видео)

Позже Эндрю Чо рассказал полицейским, что справился с самолетом в экстремальной ситуации благодаря многочисленным тренировкам. Важно и то, что ему удалось сохранить самообладание и не запаниковать.

Ранее Фокус рассказывал о масштабном ДТП в Киеве с участием семи авто. В аварии разбили редкий спортивный Jaguar за $175 000.