Несправний літак влаштував ефектну ДТП на завантаженій автомагістралі (відео)

Літак з двигуном, що відмовив, спробував приземлитися на автостраді і викликав ДТП. Завдяки майстерності пілота в аварії ніхто не постраждав.

У Каліфорнії на трасі 91 сталася курйозна ДТП. Спровокував його не автомобіль, а літак, який спробував приземлитися на автостраді. Інцидент зняв відеореєстратор однієї з машин, що проїжджали повз, і його опублікував канал KTLA.

Аварія сталася вдень 9 серпня. Легкомоторний літак Piper PA-32 із двома людьми на борту прямував до аеропорту Корона у передмісті Лос-Анджелеса. Дорогою в нього раптово відмовив двигун. Власник та пілот літака, 54-річний Ендрю Чо, зрозумів, що до злітно-посадкової смуги не дотягне і вирішив приземлятися просто на хайвей.

[ + – ] Аварію випадково зняв відеореєстратор

Пілот вибрав вільну ділянку траси та пішов на посадку. За словами Ендрю Чо, вона виявилася дуже жорсткою — Piper PA-32 буквально звалився на дорогу, зачепив пікап Toyota Tundra, розвалився на частини та спалахнув.

На щастя, пілот та його пасажир швидко вибралися з літака. У Toyota також ніхто не постраждав. Після ДТП трасу перекрили на кілька годин.

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Пізніше Ендрю Чо розповів поліцейським, що впорався з літаком в екстремальній ситуації завдяки численним тренуванням. Важливо й те, що йому вдалося зберегти самовладання та не запанікувати.

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