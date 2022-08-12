Поворот не туда. Семья на авто оказалась посреди пустыни из-за ошибки навигатора (видео)

Навигация Google Maps проложила маршрут авто прямо через пустыню. Семья на два дня застряла в глуши и для спасения людей понадобился вертолет.

Ошибка Google Maps чуть не привела к трагедии. Навигационная система завела автомобиль в безлюдную пустыню. Об этом идет речь в сюжете канала 7News.

Курьезный случай произошел в Австралии. Семья из четырех человек отправилась в путешествие из Квинсленда в Пакседл на кроссовере Hyundai Tucson, но не прибыла в пункт назначения.

Родные обратились в полицию и была организована масштабная поисковая операция. Два дня спустя вертолет спасателей обнаружил застрявший автомобиль посреди австралийской пустыни в 50 км от ближайшего населенного пункта.

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Вертолет подобрал водителя и пассажиров и доставил их в безопасное место. К счастью все они в порядке, хотя запасы еды и воды (у семьи была литровая бутылка на всех) у них уже подошли к концу и пришлось даже пить воду из лужи.

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Водитель Hyundai Tucson объяснила, что всему виной – Google Maps, который по непонятной причине выбрал "короткий путь" и предложил съехать с трассы на грунтовую дорогу. Автомобиль заехал в пустыню, застрял в песке, а мобильная связь пропала. Австралийка призналась, что они уже потеряли надежду на спасение.

Ранее Фокус сообщал, что в США неисправный самолет приземлился прямо на загруженную автомагистраль.